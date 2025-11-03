Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ έχει μόνο ευχάριστες αναμνήσεις εναντίον της Μάλμε, την οποία θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (6/11) στη Σουηδία, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Βόλο και την κακή μέχρι στιγμής παρουσία στο πρωτάθλημα.

Την ερχόμενη Πέμπτη στις 19.45 θα φιλοξενηθεί από τη Μάλμε και φυσικά μετά τις ήττες από Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ θα επιδιώξει να πάρει τη νίκη για να παραμείνει στο κόλπο της πρόκρισης. Αυτό θα είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό ματς του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο 60χρονος τεχνικός, ο οποίος έχει κατακτήσει Champions League, Europa League, Σούπερ Καπ Ευρώπης έχει φάει με το κουτάλι τους αγώνες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Συνολικά, μετράει 177 αγώνες στην Ευρώπη, οι 95 στην κορυφαία διοργάνωση, με απολογισμό 105 νίκες, 35 ισοπαλίες και 37 ήττες. Δύο από τα παιχνίδια που έχει δώσει στο Champions League είναι εναντίον της Μάλμε για τη φάση των ομίλων. Την αντιμετώπισε πριν από δέκα χρόνια και οι αναμνήσεις του μόνο ευχάριστες είναι. Ο Μπενίτεθ, τότε εργαζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η πρώτη του συνάντηση ήταν στη σουηδική πόλη, στο ίδιο γήπεδο που θα βρεθεί και την Πέμπτη με το τριφύλλι. Στις 30/9/15 πριν από δέκα χρόνια κι έναν μήνα περίπου, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 2-0 τη Μάλμε με δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 29' και στο 90'.

Το απίθανο 8-0

Στις 8/12/2015 ήταν η σειρά της Ρεάλ Μαδρίτης του Ράφα Μπενίτεθ να υποδεχθεί τη Μάλμε, την οποία και ισοπέδωσε με 8-0! Ένα σκορ που βρίσκεται στις πέντε μεγαλύτερες νίκες του Champions League.

Ο Μπενίτεθ ως προπονητής της Λίβερπουλ πέτυχε 8 γκολ κόντρα στη Μπεσίκτας, ενώ τον ίδιο αριθμό τερμάτων έχουν σημειώσει η Ντόρτμουντ κόντρα στη Λέγκια Βαρσοβίας (8-4 στις 22/11/16) και η Μπάγερν (14/8/20 κόντρα στη Μπαρτσελόνα). Στις 5/11/03 επίσης η Μονακό διέλυσε 8-3 τη Λα Κορούνια. Η μεγαλύτερη νίκη είναι το 9-2 της Μπάγερν επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Ο Μπενίτεθ, λοιπόν, έχει δύο νίκες με 8-0 στο Champions League και η μία είναι εναντίον της Μάλμε. Σ' εκείνο το εκπληκτικό 8-0, τέσσερα γκολ έβαλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο (39', 47', 50', 59'), τρία σημείωσε ο Καρίμ Μπενζεμά (12', 24', 74') κι ένα ο Κόβατσιτς (70'). Το 8-0 είχε διαμορφωθεί στο 74'.



