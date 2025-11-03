Ποιος είναι ο Πέδρο Κάμπος, ο ισόβιος συνεργάτης του Ράφα Μπενίτεθ

Η ιστορία της γνωριμίας του Πέδρο Κάμπος με τον Ράφα Μπενίτεθ, η συνεργασίας τους όλα αυτά τα χρόνια που θα συνεχιστεί και στον Παναθηναϊκό, η φιλοσοφία του θρύλου της Κόρδοβα και ο γιος του που ακολουθεί.

Το απόγευμα της Κυριακής (02/11) ένα εκτενές δημοσίευμα από την ισπανική ιστοσελίδα «cordopolis» έφερε στο φως τα ονόματα δύο νέων συνεργατών που θα έχει ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, οι οποίοι δεν θα είναι μέλοι του προπονητικού του επιτελείου, αλλά θα τον βοηθούν στις μεταγραφές με το σκάουτινγκ παικτών.

Ο λόγος για τον επί πολλά χρόνια συνεργάτη του Μαδριλένου τεχνικού, Πέδρο Κάμπος και τον γιο του, Πέδρο Χιμένεθ. Ο δε πρώτος είναι μαζί με τον 65χρονο προπονητή απ' όταν εργαζόταν στην Τενερίφη προτού δηλαδή έρθουν οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του με την Βαλένθια. Οπότε μπορείτε φανταστείτε πόσο ισχυρός είναι ο δεσμός των δύο ανδρών και τι εμπιστοσύνη υπάρχει μεταξύ τους μετά από 25 χρόνια συνεργασίας.

Τη συνέχιση της συνεργασίας τους με τον Ράφα Μπενίτεθ επιβεβαίωσε ο Πέδρος Κάμπος με μία ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο twitter πριν μερικές μέρες όπου έγραψε:

«Νέο πρότζεκτ, νέα περιπέτεια και κοινά όνειρα. Ο πατέρας (Πέδρο Κάμπος) και ο γιος του Πέδρο Χιμένεθ, που είναι από την Κόρδοβα και είναι φυσικά και οπαδοί της ομάδας, θα είναι στο πλευρό του Ράφα και θα συνεισφέρουν το κομμάτι τους στο νέο πρότζεκτ».

Ο γιος του, Πέδρο Χιμένεθ έκανε μία σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο LinkedIn επιβεβαιώνοντας κι εκείνος το γεγονός. Μάλιστα, για λίγα λεπτά στον λογαριασμό του έβαλε για φόντο μία εικόνα με τους οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού, όμως την έσβησε μετά από λίγο.

Η γνωριμία που εξελίχθηκε σε επαγγελματική σχέση 25 ετών

Όταν ο Πέδρο Κάμπος ολοκλήρωνε την θητεία του ως προπονητής στην αγαπημένη του Κόρδοβα έτυχε να έρθει σε επαφή με τον Ράφα Μπενίτεθ. Οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν και τα έλεγαν καλά μεταξύ τους, αφού ταίριαζαν και οι απόψεις τους στα θέματα δουλειάς.

Εκείνη την εποχή ο 65χρονος τεχνικός βρισκόταν στην Τενερίφη, η οποία είχε ανέβει στην μεγάλη κατηγορία. Ο Πέδρο Κάμπος γνώρισε τότε τον Θουμπιγιάνα μέσω του Όσκαρ Αρίας και μέσω του πρώτου έμαθε πως ο Ράφα χρειαζόταν ένα σκάουτ στην ομάδα του για την περιοχή της Κόρδοβα, την αγαπημένη του και ήρθε σε επαφή μαζί του. Μετά τις ιδέες τους, ταίριαξαν και οι ανάγκες τους.

Η συνεργασία τους πήγε αρκετά καλά κι έτσι εκείνος έμεινε στο πλευρό του σε όλες τις μετέπειτα δουλειές του. Σε όλες εντάχθηκε κανονικά στο οργανόγραμμα της ομάδας εκτός από την Τσέλσι, αφού έφτασε εκεί αφότου είχε ξεκινήσει η σεζόν κι έτσι στην ουσία υπόκειτο στον ίδιο τον Μαδριλένο τεχνικό και όχι στην ομάδα.

Σε μία μεγάλη του συνέντευξη στην ιστοσελίδα που έβγαλε και την είδηση είχε αναφέρει:

«Ειλικρινά, στάθηκα πολύ τυχερός. Όταν τελείωσα τη θητεία μου ως προπονητής στην Κόρδοβα, ήρθα σε επαφή με τον Ράφα Μπενίτεθ. Είδε τον τρόπο που δούλευα, με γνώρισε… Νομίζω ταιριάξαμε, κι έτσι μπήκα στην ομάδα του. Και είμαι ακόμα εδώ. Τότε ήταν στην Τενερίφη, που ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία εκείνη τη χρονιά. Ο Θουμπιγιάγα, που τον γνώρισα μέσω του Όσκαρ Αρίας, του μίλησε για μένα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ χρειαζόταν έναν σκάουτερ στην Κόρδοβα, κι έτσι ξεκίνησαν όλα. Είμαι με τον Ράφα δεκατρία χρόνια τώρα. Έχω δουλέψει στην Τενερίφη, στη Βαλένθια, στη Λίβερπουλ, στην Ίντερ και τώρα ξεκινάμε στη Νάπολη. Τσέλσι; Ναι, δούλεψα για τον Ράφα εκεί, αλλά όχι για την Τσέλσι καθαυτή, γιατί όταν έφτασα είχε ήδη ξεκινήσει η σεζόν και οι ομάδες τους ήταν ήδη σχηματισμένες. Τώρα αρχίζουμε την περιπέτεια της Νάπολης και έχω ήδη βουτήξει με τα μούτρα — μελέτη αγοράς, λίστες, ενημέρωση. Δεν μπορείς να μείνεις ακίνητος εδώ· όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα».

Η Κόρδοβα, η φιλοσοφία του και το πως είναι να δουλύεις με τον Μπενίτεθ

Ο Πέδρο Κάμπος είναι άνθρωπος που ζει μέσα στο ποδόσφαιρο όλη του την ζωή. Στην σχέση ζωής που ανέπτυξη με την ομάδα της Κόρδοβα στην οποία έχει υπάρξει παίκτης, προπονητής, τεχνικός διευθυντής μέχρι και πρόεδρος των παλαιμάχων της ομάδας (θέση την οποία άφησε πρόσφατα λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων) γνώρισε το άθλημα τόσο από την καλή όσο και από την κακή πλευρά του.

Δεν έφυγε όμως ποτέ από το πλάι της, γι' αυτό και θεωρείται θρύλος της. Ο ίδιος πιστεύει πως η συγκεκριμένη ομάδα σημάδεψε την ζωή του.

«Στη δική μου περίπτωση, η Κόρδοβα υπήρξε η ζωή μου. Είναι πηγή υπερηφάνειας, ένα πάθος. Η Κόρδοβα είναι σαν πατέρας για μένα. Στα δεκαπέντε μου άφησα την πατρίδα μου για να ενταχθώ στην ακαδημία νέων του συλλόγου και έμεινα εκεί 23 χρόνια. Η Κόρδοβα μού χάρισε τη ζωή μου· με διαμόρφωσε. Χάρη στο ότι υπέγραψα με την Κόρδοβα, γνώρισα τη γυναίκα μου, έκανα δύο παιδιά και δημιούργησα οικογένεια εδώ. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τόσους υπέροχους ανθρώπους. Όλα αυτά τα συνδέω με την Κόρδοβα».

Μέσα, λοιπόν, από τις εμπειρίες που αποκόμισε τόσο από κει όσο από τα διάφορα κλαμπ και μέρη που εργάστηκε όντας στην... υπηρεσία του Ράφα Μπενίτεθ σχημάτισε μία συγκεκριμένη φιλοσοφία για το πως πρέπει να δομείται μια ομάδα.

Χρησιμοποιώντας πάντα την αγαπημένη του συνήθεια για να εξηγεί πράγματα για το ποδόσφαιρο, να μιλά με παρομοιώσεις από το περιβάλλον της οικογένειας, έχει πει πως αντιμετωπίζει το χτίσιμο μιας ομάδας σαν εκείνο του σπιτιού και προτιμάει συγκεκριμένα τον τρόπο που ακολουθούσαν παλαιότερα οι πρόγονοί μας που πήγαιναν πέτρα πέτρα για να δημιουργήσουν όσο πιο ισχυρά θεμέλια γίνεται.

«Προτιμώ τα σπίτια που έχτιζαν οι αρχαίοι, πέτρα πέτρα, εδραιώντας έτσι τα θεμέλια κι έτσι όταν αυτοί έφταναν στην κορυφή, την στέγη και την καμινάδα, τότε μπορούσαν να πάνε να κοιμηθούν στο κρεβάτι τους ικανοποιημένοι γνωρίζοντας πως η κατασκευή τους δεν επρόκειτο να καταρρεύσει».

Όσον αφορά την εμπειρία να δουλεύεις δίπλα στον Ράφα Μπενίτεθ και το πως αυτή φάνηκε ευεργετική για τον ίδιο εξήγησε:

«Είμαστε ακόμα στην ομάδα του Ράφα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια τώρα και είμαι πολύ χαρούμενος που εργάζομαι μαζί του. Έχω μάθει πολλά πράγματα κι έχω δει διαφορετικές πρακτικές δουλειάς απ' αυτές που συνηθίζαμε να έχουμε. Υπάρχουν πολύ περισσότερες διαφορετικές μεθοδολογίες απ' ότι έδω. Εμείς συχνά νομίζουμε πως υπάρχουν μονάχα ένας ή δύο τρόποι να γίνουν τα πράγματα, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Λέμε πως όλα έχουν ήδη εφευρεθεί, κι υπάρχει ένα μέρος αλήθειας σ' αυτό, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά να μάθουμε, να ανακαλύψουμε και να εφαρμόσουμε».

Ο Πέδρο Κάμπος έβαλε στο παιχνίδι και τον γιο του, Πέδρο Χιμένεθ

Όπως προείπαμε, μαζί με τον Πέδρο Κάμπος, θα συνεχίζει να συνεργάζεται με τον Ράφα Μπενίτεθ και ο γιος του, Πέδρο Χιμένεθ. Και λέμε τον Μαδριλένο τεχνικό και όχι με τον Παναθηναϊκό, καθώς αυτό έχουν γράψει και οι δύο στις αναρτήσεις τους, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα η συμβατική τους σχέση θα είναι με κείνον και όχι με την ομάδα, ασχέτως αν δουλεύουν τελικά για το «τριφύλλι». Είναι συχνό φαινόμενο άλλωστε οι προπονητές να πληρώνουν εκείνοι συγκεκριμένους συνεργάτες τους.

Ο Πέδρο Χιμένεθ ξεκίνησε να συνεργάζεται πρώτη φορά με τον Ράφα, όταν εκείνος πήγε στην Νιουκάστλ κι έπειτα τον ακολούθησε στην Κίνα και την Νταλιάν Προ, την Έβερτον και την Θέλτα. Το αντικείμενό του είναι ανάλογο με του πατέρα του, αφού και οι δύο ασχολούνται με την παρακολούθηση ποδοσφαιριστών.

Ο νεαρός εργάστηκε ως ο σκάουτ σε όλες τις ομάδες που αναφέραμε και όταν τελείωσε η συνεργασία του Ισπανού τεχνικού με την Θέλτα, ανέλαβε λίγους μήνες μετά το πόστο του επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ στην εθνική ομάδα του Περού. Εκεί έμεινε για επτά μήνες, δηλαδή μέχρι τον Γενάρη του 2025 και τώρα πλέον επέστρεψε στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, στην οποία δεν είχε σταματήσει να ανήκει, ωστόσο εκείνη δεν ήταν ενεργή, αφού αυτός δεν δούλευε κάπου.