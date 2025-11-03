Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για την θέση του τεχνικού διευθυντή

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Παναθηναϊκό για να γίνει ο επόμενος τεχνικός διευθυντής του και απομένει να λύσει την συνεργασία του με την Βαλένθια για να αναλάβει.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, που εργάζεται αυτή τη στιγμή στην Βαλένθια ως αθλητικός διευθυντής είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για την θέση του νέου τεχνικού διευθυντή της ομάδας, που έχει μείνει κενή, μετά την απομάκρυνση του Γιάννη Παπαδημητρίου.

Ο 44χρονος Ισπανός έχει συμφωνήσει προφορικά με τους «πρασίνους» και απομένει μόνο να λύσει την συνεργασία του με την Βαλένθια προκειμένου να υπογράψει στο «τριφύλλι» και να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως τεχνικός διευθυντής.

Υπενθυμίζουμε πως σ' αυτά αναμένεται να έχει άμεση συνεργασία με τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος σύντομα θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

Το who is who του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα

Γεννήθηκε στην ισπανική πόλη Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα στις 12 Φεβρουαρίου του 1981 και αρχικά ξεκίνησε να ασχολείτε με το ποδόσφαιρο από την σκοπιά του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης φτάνοντας να παίξει μέχρι και την δεύτερη ομάδα, με την οποία έκανε 30 συμμετοχές. Ύστερα πέρασε από τις Ρεάλ Σαραγόσα, Πόλι Εχίδο, Αλμπαθέτε, Αλμερία και Μπρίσμπεϊν Ρόαρ σταματώντας σε ηλικία 36 ετών.

Λίγους μήνες αφότου ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Αλμερία, εκείνος ανέλαβε καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στην ισπανική ομάδα, ρόλο τον οποίο υπηρέτησε για δύο χρόνια (2017-2019).

Έπειτα από λίγο καιρό πήγε στην Βαλένθια όπου και ανέλαβε τον ρόλο του επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ, ρόλο στον οποίο έμεινε μονάχα για πέντε μήνες μιας και ύστερα πήρε προαγωγή στον ρόλο του αθλητικού διευθυντή στον οποίο βρίσκεται μέχρι και σήμερα.