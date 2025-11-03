Υπόθεση «Σούντγκρεν»: Τι έγινε στα περσινά ματς μεταξύ Βόλου και Πανσερραϊκού

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν ανέφερε ότι υπήρξαν «στημένα ματς» στα περσινά Play Out της Super League, ενώ το δημοσίευμα που αποδίδει τα λόγια του αναφέρεται σε παιχνίδια που ήρθαν 3-0 και 0-3. Κι αυτό συνέβη μόνο στις αναμετρήσεις με τον Πανσερραϊκό.

Oι βόμβες του Σούντγκρεν για στημένα ματς στα περσινά Play Out κάνουν ήδη το γύρο του διαδικτύου. Σύμφωνα με το tv4, που έχει αποδώσει τα λεγόμενα του άλλοτε αμυντικού του Βόλου

«Ο Σούνγκρεν υποστηρίζει ότι η έκβαση δύο αγώνων είχε αποφασιστεί εκ των προτέρων, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή τόσο του Βόλου όσο και μιας άλλης ομάδας στη μεγάλη κατηγορία.

Ο Βόλος κέρδισε τον έναν αγώνα με 3-0 και έχασε τον άλλον με 3-0 - κι έτσι και οι δύο ομάδες παρέμειναν στην κατηγορία». Αυτό συνέβη στα ματς με τον Πανσερραϊκό, όπως φαίνεται από τα περσινά αποτελέσματα.

Στην κανονική διάρκεια του περσινού πρωταθλήματος, στον πρώτο γύρο, ο Βόλος ηττήθηκε 1-0 στην έδρα του από τον Πανσερραϊκό από το γκολ του Μπετανκόρ στο 63' και την ασίστ του Ντέλετιτς.

Στο β' γύρος, στο Πανσερραϊκός-Βόλος το αποτέλεσμα ήταν 1-1 με τον Χατζηστραβό να ανοίγει το σκορ στο 22' και τον Σιμόν Σκραμπ να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 66'. Προπονητής των Σερρών ήταν ο Χουάν Φεράντο, που φέτος είναι στον Βόλο, ενώ στον πάγκο της ομάδας της Μαγνησίας ήταν τότε ο Μπράτσος, ο οποίος αποχώρησε αργότερα και τον αντικατέστησε ο Γεωργιάδης.

Τι έγινε στα δύο ματς των Play Out:

Στις 28 Απριλίου του 2024, ο Βόλος υποδέχτηκε τον Πανσερραϊκό για την 5η αγωνιστική των Play Out. Εκεί, η ομάδα της Μαγνησίας με τον Κώστα Γεωργιάδη στον πάγκο της νίκη με 3-0.

Ο Κόντε άνοιξε το σκορ στο 35', ο Καλογερόπουλος έκανε το 2-0 κι ο Νάτσο Ζιλ διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 54'.

Βόλος-Πανσερραϊκός 3-0

Βόλος: Σιαμπάνης, Καλογερόπουλος, Χέρμανσον, Σούντγκρεν (77' Ασλανίδης), Φεράρι (61'Λάμπρου), Κόμπα (81' Σκραμπ), Ντε Κάμπς (61' Τσοκάνης)), Ζιλ, Μύγας (77' Καρσικάς), Κόντε, Χουάνπι

Πανσερραϊκός: Γκουγεσασβίλι, Πεταυράκης (46' Βόλνεϊ), Ντάβιντσον, Μπέργκστρομ, Δεληγιαννίδης (56' Κουτσογούλας), Ζελίν, Ομεονγκά, Φαρές (Τέρζιτς)), Γκαλβάν (56' Μασκανάκης, Ντέλετιτς (73' Αλ-Ρασίντι), Σαλαζάρ

Πανσερραϊκός - Βόλος 3-0

Πανσερραϊκός: Γκουγεσασβίλι, Ντάβιντσον, Μπέργστρομ, Βόλνεϊ, Δεληγιαννίδης, Γκελίν, Ομεονγκά, Φαρές, Σάλαζαρ, Ντέλετιτς, Μπετανκόρ

Βόλος: Σιαμπάνης, Χέρμανσον (85' Μίλετιτς), Ασλανίδης, Καλογερόπουλος (33' Σούντγκρεν), Ασεχνούν, Κατσικάς, Σκραμπ, Προύντζος, Μύγας (85' Τασιούρας), Κόντε (56' Λάμπρου), Ζιλ (56' Χουάνπι)