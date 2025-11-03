Υπόθεση «Σούντγκρεν»: Πώς εξελίχθηκαν τα περσινά Play Out

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν υποστηρίζει ότι στα περσινά Play Out, όπου ο ίδιος αγωνιζόταν στον Βόλο, υπήρξε χειραγώγηση αγώνων. Ποια ήταν η σειρά των αγώνων μεταξύ των τριών ομάδων που έδωσαν μεγάλη μάχη για την παραμονή και ποια η τελική κατάταξη.

Μπορεί τα περσινά Play Out της Stoiximan Super League να ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Μάιο, όμως μετά τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν ήρθαν και πάλι στην επικαιρότητα, καθώς ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο πρώην παίκτης του Βόλου μίλησε για στημένα παιχνίδια.

Τι όμως είχε συμβεί στην διάρκεια τους, η ολοκλήρωση της οποίας βρήκε την Καλλιθέα και την Λαμία να υποβιβάζονται στην δεύτερη κατηγορία και τον Πανσερραϊκό να τερματίζει μόλις έναν βαθμό πάνω από την αθηναϊκή ομάδα;

Η μάχη τριών ομάδων

Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, από το ξεκίνημα της διαδικασίας φαινόταν οτι ουσιαστικά πρόκειται για μία μάχη τριών ομάδων. Η Λαμία ήταν ουσιαστικά πεσμένη, ενώ Παναιτωλικός και Λεβαδειακός, είχαν μεγάλη διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη. Μάλιστα ο Πανσερραϊκός μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής είχε διαφορά 6 βαθμών από τον 4ο Βόλο, όμως στη συνέχεια η διαφορά αυτή μειώθηκε και η Καλλιθέα άρχισε να έχει ελπίδες για την παραμονή, οι οποίες ουσιαστικά εξαφανίστηκαν την 8η αγωνιστική με το 1-1 κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία στα περσινά Play Out:

1η αγωνιστική

Καλλιθέα-Βόλος 1-1

Πανσερραϊκός-Λαμία 1-1



Βαθμολογία

1. Παναιτωλικός-33

2. Λεβαδειακός-31

3. Πανσερραϊκός-29

4. Βόλος-23

5. Athens Kallithea-22

6. Λαμία-16

2η αγωνιστική

Βόλος-Παναιτωλικός 0-0

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 3-0

Λαμία-Καλλιθέα 0-2

Βαθμολογία

1. Λεβαδειακός-34

2. Παναιτωλικός-34

3. Πανσερραϊκός-29

4. Kallithea-25

5. Βόλος-24

6. Λαμία-16

3η αγωνιστική

Βόλος-Λεβαδειακός 1-0

Πανσερραϊκός-Καλλιθέα 3-1

Βαθμολογία

1. Παναιτωλικός-37

2. Λεβαδειακός-34

3. Πανσερραϊκός-32

4. Βόλος-27

5. Kallithea-25

6. Λαμία-16

4η αγωνιστική

Λαμία-Βόλος 1-3

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 1-1

Καλλιθέα-Λεβαδειακός 0-3

Βαθμολογία

1 Παναιτωλικός-38

2. Λεβαδειακός-37

3. Πανσερραϊκός-33

4. Βόλος-30

5. Kallithea-25

6. Λαμία-16

5η αγωνιστική

Βόλος-Πανσερραϊκός 3-0

Παναιτωλικός-Καλλιθέα 0-1

Βαθμολογία

1. Λεβαδειακός-38

2. Παναιτωλικός-38

3. Βόλος-33

4. Πανσερραϊκός-33

5. Kallithea-28

6. Λαμία-17

6η αγωνιστική

Πανσερραϊκός-Βόλος 3-0

Καλλιθέα-Παναιτωλικός 0-0

Βαθμολογία

1. Λεβαδειακός -41

2. Παναιτωλικός -39

3. Πανσερραϊκός -36

4. Βόλος -33

5. Καλλιθέα -29

6. Λαμία -17

7η αγωνιστική

Παναιτωλικός-Βόλος 0-3

Λαμία-Πανσερραϊκός 2-1

Λεβαδειακός-Καλλιθέα 4-1

Βαθμολογία

1. Λεβαδειακός -44

2. Παναιτωλικός -39

3. Πανσερραϊκός -36

4. Βόλος -36

5. Καλλιθέα -29

6. Λαμία -20

8η αγωνιστική

Βόλος-Λαμία 3-0

Καλλιθέα-Πανσερραϊκός 1-1

Βαθμολογία

1. Λεβαδειακός -44

2. Παναιτωλικός -42

3. Βόλος -39

4. Πανσερραϊκός -37

5. Καλλιθεά -30

6. Λαμία -20

9η αγωνιστική

Βόλος-Καλλιθέα 0-2

Πανσερραϊκός-Λεβαδειακός 0-1

Βαθμολογία

1. Λεβαδειακός -47

2. Παναιτωλικός -45

3. Βόλος -39

4. Πανσερραϊκός -37

5. Καλλιθέα -33

6. Λαμία -20

10η αγωνιστική

Λεβαδειακός-Βόλος 3-2

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός 1-0

Καλλιθέα-Λαμία 3-0

Βαθμολογία

1. Λεβαδειακός -50

2. Παναιτωλικός -48

3. Βόλος -39

4. Πανσερραϊκός -37

5. Καλλιθέα -36

6. Λαμία -20

