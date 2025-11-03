Ο Λεβαδειακός επέστρεψε στις νίκες στην έδρα της ΑΕΛ καταφέρνοντας να νικήσει για πρώτη φορά εκτός έδρας και συνεχίσει να δείχνει πως βρίσκεται απόλυτα δίκαια στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Μετά από δύο ισοπαλίες με Ατρόμητο εκτός και Άρη εντός, ο Λεβαδειακός επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα (μεσοβδόμαδα νίκησε τον Αστέρα Aktor για το Κύπελλο Ελλάδος) και συνεχίσει την ιστορική πορεία που κάνει.

Οι Βοιωτοί κατάφεραν να κάνουν την πρώτη τους εκτός έδρας νίκη για φέτος ίσως στην πιο καυτή έδρα του πρωταθλήματος μετά από κείνες των μεγάλων. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικρατησε με 2-0 της ΑΕΛ χάρη στα γκολ των Πεντρόσο στο 17' και Συμελίδη στο 90+5' και κατόρθωσε να πάρει το πρώτο της διπλό στο τέταρτο παιχνίδι που έδωσε εκτός έδρας.

Προηγουμένως είχε μείνει στο 1-1 στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, είχε ηττηθεί με 3-2 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» ενώ είχε αναδειχθεί ισόπαλη 2-2 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, σ' ένα ματς που επέστρεψε από το 2-0.

Η νίκη αυτή διατήρησε τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 15 βαθμούς και τον βοήθησε μάλιστα να κάνει την καλύτερη επίδοση της ιστορίας του στο κομμάτι αυτό του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έσπασε το ρεκόρ εκείνης του Ζοσέ Ανιγκό, που την σεζόν 2017-2018 είχε συγκεντρώσει 14 βαθμούς. Σημειωτέον συνεχίζει να είναι το κλαμπ που έχει πετύχει τα περισότερα γκολ στο φετινό πρωτάθλημα με 21 με τον Ολυμπιακό (20) και τον ΠΑΟΚ (19) να ακολουθούν.

Ο Λεβαδειακός ήταν καλύτερος με όλους τους αντιπάλους εκτός Big-4

Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο φέτος με τον Λεβαδειακό δεν είναι μόνο οι βαθμολογικές τους επιδόσεις, αλλά το γεγονός πως εκείνες συνάδουν με την εικόνα του στο χορτάρι. Οι Βοιωτοί παίζουν εξαιρετικό ποδόσφαιρο, είναι ανταγωνιστικοί στα παιχνίδια με τους μεγάλους, χωρίς να κλείνονται πίσω ενώ είναι κυρίαρχοι στα παιχνίδια με τους αντιπάλους του επιπέδου τους.

Ρίχνοντας μια ματιά στους δείκτες των xG (περιγράφει την αξία των ευκαιριών που δημιουργεί μία ομάδα) και xGa (περιγράφει την αξία των ευκαιριών που δέχεται μία ομάδα) μέσω του Wyscout και στην διαφορά που προκύπτει απ' αυτούς (που είναι ένας πρόχειρος τρόπος για να δούμε πως τα πήγε μία ομάδα χωρίς περαιτέρω ανάλυση) μπορούμε να παρατηρήσουμε πως η «αρμάδα» του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν καλύτερη σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε με ομάδες πέραν των μεγάλων.

Οι αγώνες που ήταν καλύτερος των αντιπάλων του

Λεβαδειακός - Κηφισιά 3-2 +0,94xGD (2,07-1,13)

- Κηφισιά 3-2 +0,94xGD (2,07-1,13) Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0 +2,13 (2,35-0,22)

- ΟΦΗ 4-0 +2,13 (2,35-0,22) Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 6-0 +4,43 (5,35-0,92)

- Παναιτωλικός 6-0 +4,43 (5,35-0,92) Ατρόμητος - Λεβαδειακός 2-2 +0,44 (0,4-0,84)

2-2 +0,44 (0,4-0,84) Λεβαδειακός - Άρης 1-1 +0,68 (1,61-0,93)

- Άρης 1-1 +0,68 (1,61-0,93) ΑΕΛ - Λεβαδειακός 0-2 +1,28 (0,72-2,00)

Οι αγώνες που ήταν χειρότερος των αντιπάλων του

Παναθηναϊκός - Λεβαδεαικός 1-1 -2,66xGD (2,86-0,2)

1-1 -2,66xGD (2,86-0,2) Λεβαδειακός - ΑΕΚ 0-1 -1,42 (0,7-2,12)

- ΑΕΚ 0-1 -1,42 (0,7-2,12) Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2 -1,87 (2,22-0,35)

Όπως μπορούμε να δούμε με όλες τις ομάδες που είναι του επιπέδου του και κάτω, αλλά και τον Άρη, ο Λεβαδειακός ήταν καλύτερος, σε αρκετά απ' αυτά κατά πολύ ενώ μόνο στα τρία ματς με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό υστέρησε.

Παρ' όλα αυτά ακόμα και στα ματς αυτά που δεν τα πήγε καλά, στο ένα πήρε έναν βαθμό και στα άλλα πάλεψε μέχρι το τέλος για να αποκομίσει κάποια βαθμολογικά οφέλη.

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος κι αυτό δεν γίνεται καθόλου κατά τύχη, αφού η θέση του πιστοποιείται από τις επιδόσεις του στο χορτάρι. Κι όλο αυτό το κάνει όντας παράλληλα και στις πρώτες θέσεις του League Stage του Κυπέλλου όπου μετράει 3/3, έχοντας κερδίσει και 4-1 τον ΠΑΟΚ.

Αυτό που μένει να δούμε είναι κατά πόσο η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου θα εξακολουθήσει να έχει τέτοια συνέπεια καλών εμφανίσεων και αποτελεσμάτων, έχοντας πλέον και την ψυχολογία της ανεβασμένη στα ύψη.

Την Κυριακή (09/11-17:00) έχει την ευκαιρία να κλείσει με θετικό τρόπο κι αυτό το διάστημα πριν το διάλειμμα των εθνικών τώρα τον Νοέμβριο, αφού υποδέχεται στην έδρα του τον Πανσερραϊκό.