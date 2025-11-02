Λεβαδειακό έχεις δει; Χάνεις, γιατί παίζει πιο όμορφο ποδόσφαιρο από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Αρη

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την πιο ευχάριστη έκπληξη (και) του εφετινού πρωταθλήματος που βρίσκεται δικαιότατα στην τέταρτη θέση, έχοντας τη μεγαλύτερη επιθετική συγκομιδή στη Stoiximan Superleague.

Ναι, η Κηφισιά είναι ευχάριστη στο μάτι. Βρήκε γρήγορα ταυτότητα με τον «Σέμπα» και την υποστηρίζει μια χαρά. Δεν διαθέτει τους φοβερούς και τρομερούς στόπερ, ούτε τους καταπληκτικούς ακραίους μπακ, αλλά αυτό το καλοκαίρι ο Στέφανος Κοτσόλης είχε μεγαλύτερη υποστήριξη από τον οργανισμό, περισσότερη εμπειρία και καλύτερους συνεργάτες συγκριτικά με το πολύ πιεστικό πρώτο καλοκαίρι στη Superleague 1. Ρουμπέν Πέρεθ, Ντίας με Πόμπο «8-10άρι» είναι μια χαρά στη μεσαία γραμμή (ο Aργεντινός τρέχει πολύ καλύτερη σεζόν από πάμπολλους χαφ του Big-4, μην αραδιάζουμε ονόματα...), ο Εμπο και ο Βιγιαφάνιες είναι σούπερ εναλλακτικές επιλογές γι΄αυτό το επίπεδο, η μεσαία γραμμή είναι στην πραγματικότητα η μεγάλη της δύναμη.

Τεττέη και Παντελίδης κάνουν εντυπωσιακή σεζόν, ο Λέτο προσπάθησε πάρα πολύ για να μην παίζει η ομάδα του μόνο κόντρα επιθέσεις, ο Αντόνισε και ο Ζέρσον μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα, αλλά ήδη η πρώτη του περυσινού ομίλου της Superleague 2 είναι μια πολύ ευχάριστη νότα στο πρωτάθλημα. Μια ομάδα που κοιτάζει στα μάτια τους πάντες όπως απέδειξε στο 3-2 επί του Παναθηναϊκού και στο 2-3 από την ΑΕΚ που θα μπορούσε να είναι 3-1 υπέρ της στο πρωτάθλημα, ένα σύνολο το οποίο δεν σκόραρε σε ένα και μοναδικό ματς: εναντίον του Αρη, στο οποίο είχε μείνει με δέκα παίκτες από το πρώτο ημίχρονο.

Η Κηφισιά, όμως, δεν παίζει τόσο όμορφα, πειθαρχημένα, οργανωμένα και πειστικά όσο ο εφετινός Λεβαδειακός. Λογικό, διότι ήταν μια ομάδα που προέρχεται από τη δεύτερη κατηγορία και προφανώς με πολύ περισσότερες αλλαγές. Τι έχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την ομάδα της Λιβαδειάς; Προβολή! Ο Λέτο, ο Τεττέη, ο Μπασινάς με τον Κυργιάκο, ο Παντελίδης, ακόμα-ακόμα και ο Ρουμπέν Πέρεθ με τον Βιγιαφάνιες... Ολοι προσφέρουν στα media πολύ περισσότερη «τροφή» από τον Λεβαδειακό, που στα δικά μου μάτια είναι... χάρμα ιδέσθαι!

Το ξέρω, δεν τον έχετε παρακολουθήσει πάρα πολύ. Δεν θα καθίσει εύκολα ένας οπαδός «μεγάλης» ομάδας να παρακολουθήσει ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός που θα μπορούσε στο πρώτο μέρος σήμερα να είναι και στο... 1-4. Ούτε να δει το Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0, ούτε το Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2. Αντε, το πολύ – πολύ να πέσει στο μάτι του κάποιο ματς με το Big-4. Κι όμως, αξίζει τον κόπο! Διότι ειδικά αυτή την περίοδο η ομάδα του Κομπότη με προπονητή τον φοβερό Νίκο Παπαδόπουλο (Νο 1 προπονητή της σεζόν έως τώρα, με Νο 2 τον Λουτσέσκου και Νο 3 τον Λέτο) παρουσιάζει στο γήπεδο μια σούπερ μοντέρνα ομάδα! Ενα σύνολο με τη μεγαλύτερη επιθετική συγκομιδή στο πρωτάθλημα: 21 γκολ έναντι 20 του Ολυμπιακού, 19 ο ΠΑΟΚ με τα πέντε στον Πανσερραϊκό, ενώ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν από 10 και ο Αρης 9! Ενα σύνολο που δεν σκόραρε μόνο στο 0-1 από την Ενωση. Μια ομάδα που είχε μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής μπάλας σε όλα τα παιχνίδια του (και με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και με την ΑΕΚ) εκτός από το 1-1 στην πρεμιέρα της Λεωρφόρου!

Μια ομάδα καταπληκτική στο επιθετικό transition που τρέχει και μάχεται ακατάπαυστα μέχρι το 95' λες και οι παίκτες της έχουν έξτρα πριμ σε κάθε παιχνίδι! Με δυο σούπερ ταλαντούχους ακραίους μπακ (Βήχος – Τσάπρας) με έναν καταπληκτικό εφέτος Κωστή που κόβει και ράβει στη μεσαία γραμμή μπροστά από τον Τσόκαϊ, με τον... γνωστό τούρμπο Παλάσιος, τον Μπάλτσι και τον Πεντρόσο να κάνουν σούπερ σεζόν, με τον Λαγιούς, τον Συμελίδη και τον Οζμπολτ απόλυτα αξιόπιστους για ενδεκάδα ή και για πάγκο, ακόμα και με τον Βέρμπιτς να παίζει πολύ καλύτερα απ΄ ότι στον Παναθηναϊκό, παρότι... τότε ήταν μέλος της εθνικής Σλοβενίας, ενώ τώρα πια όχι.

Ο Λεβαδειακός δεν επαναπαύθηκε στις περυσινές δάφνες. Ο Νίκος Παπαδόπουλος το πάει ακόμα καλύτερα το καράβι, χωρίς να κάνει τις... απίστευτες μεταγραφές. Πρόσθεσε πείρα και προσωπικότητα με Παλάσιος – Λοντίγκιν και Μάγκνουσον που μπήκε... πρόσφατα στο παιχνίδι, έχει δημιουργήσει μια ομάδα με απίστευτη αυτοπεποίθηση, μαχητικότητα, ομαδικότητα και ηρεμία στο ολοφάνερα καλά δασκαλεμένο παιχνίδι της, είναι στην τέταρτη θέση μαζί με το Βόλο, με τον οποίο ουδεμία σχέση έχει στον τρόπο παιχνιδιού.

Δεν συμπεριλάβαμε στην αναφορά ούτε το 4-0 επί των αναπληρωματικών του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, ούτε το 6-0 με τρία πέναλτι και τρεις αποβολές επί του Παναιτωλικού, διότι δεν είναι αυτά τα ματς το κριτήριό μας για τον εφετινό Λεβαδειακό. Ενας ένας ποδοσφαιρικός Θεός ξέρει πού θα καταλήξει εφέτος, αλλά το σίγουρο είναι ότι αξίζει να τον παρακολουθήσετε. Διότι ειδικά αυτή την περίοδο παίζει ομορφότερα και από την ΑΕΚ και (ασφαλώς) από τον Παναθηναϊκό και τον Αρη...