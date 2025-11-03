Ζοάο Μάριο: «Η νίκη μας δίνει ώθηση και αυτοπεποίθηση»

Οι δηλώσεις του μεσοεπιθετικού της ΑΕΚ, Ζοάο Μάριο, μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μετά από τρεις αγωνιστικές επέστρεψε στις νίκες στη Stoiximan Super League, καθώς «λύγισε» τον Παναιτωλικό στο φινάλε της αναμέτρησης τους στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο βασικός και αναντικατάστατος για τον Δικέφαλο, Ζοάο Μάριο, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στο ψυχολικό όφελος του αποτελέσματος.

Οι δηλώσεις του Ζοάο Μάριο

Για το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς και τη συνέχεια: «Όταν ακυρώθηκε το γκολ ήταν στο 78ο λεπτό. Προσπαθούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να βρούμε χώρους και στο τέλος να σκοράρουμε».

Για την επίθεση της ΑΕΚ: «Γνωρίζαμε ότι ο Παναιτωλικός θα παίξει αμυντικά. Ξέρουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες Δείξαμε υπομονή και στο τέλος τα καταφέραμε».

Για το αν η νίκη δίνει χαρακτήρα στην ΑΕΚ: «Φυσικά όταν σκοράρεις δίνεις χαρά τόσο στους ποδοσφαιριστές, όσο και στον κόσμο. Μας δίνει ώθηση και αυτοπεποίθηση».