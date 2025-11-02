ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Τα ταυτόχρονα «χέρια» και το χειροκρότημα Ενωσιτών στους Αγρινιώτες

Βασίλης Μπαλατσός
Πανατωλικος - ΑΕΚ

Μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού οι φίλοι και οι παίκτες των δυο ομάδων έκαναν ταυτόχρονα «χέρια». Το χειροκρότημα των Ενωσιτών στους Αγρινιώτες.

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση του σκληροτράχηλου Παναιτωλικού, όμως χάρη στο «buzzer beater» του Ορμπελίν Πινέδα στο 90+2' πήρε τη νίκη με 1-0.

Το ματς έγινε παρουσία φιλάθλων και των δυο ομάδων, καθώς εκτός από τους Ενωσίτες στη Νέα Φιλαδέλφεια έδωσαν το παρών περίπου 500 φίλου των Καναρινιών, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν ώθηση στους παίκτες του Γιάννη Αναστασίου.

Μετά το ματς οι παίκτες και οι φίλοι των δυο ομάδων έγιναν «ένα», κάνοντας «χέρια» ταυτόχρονα.

Panaitolikos

Μερικά λεπτά μετά το ματς, λόγω της απαιραίτητης αναμονής που προβλέπεται για την αποχώρηση των φιλοξενούμενων φιλάθλων οι Αγρινιώτες φώναζαν συνθήματα για την ομάδα της καρδιάς τους, με οπαδούς της ΑΕΚ να τους χειροκροτούν για την υποδειγματική παρουσία τους.

     

