ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Τα ταυτόχρονα «χέρια» και το χειροκρότημα Ενωσιτών στους Αγρινιώτες
Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση του σκληροτράχηλου Παναιτωλικού, όμως χάρη στο «buzzer beater» του Ορμπελίν Πινέδα στο 90+2' πήρε τη νίκη με 1-0.
Το ματς έγινε παρουσία φιλάθλων και των δυο ομάδων, καθώς εκτός από τους Ενωσίτες στη Νέα Φιλαδέλφεια έδωσαν το παρών περίπου 500 φίλου των Καναρινιών, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν ώθηση στους παίκτες του Γιάννη Αναστασίου.
Μετά το ματς οι παίκτες και οι φίλοι των δυο ομάδων έγιναν «ένα», κάνοντας «χέρια» ταυτόχρονα.
🤝 Έγιναν ένα μετά το ματς παίκτες και φίλαθλοι ΑΕΚ και Παναιτωλικού.#aekfc #panaitolikosfc pic.twitter.com/3e4A4gxfeQ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 2, 2025
Μερικά λεπτά μετά το ματς, λόγω της απαιραίτητης αναμονής που προβλέπεται για την αποχώρηση των φιλοξενούμενων φιλάθλων οι Αγρινιώτες φώναζαν συνθήματα για την ομάδα της καρδιάς τους, με οπαδούς της ΑΕΚ να τους χειροκροτούν για την υποδειγματική παρουσία τους.
Τα συνθήματα των φίλων του Παναιτωλικού παρά την ήττα και το χειροκρότημα των Ενωσιτών. pic.twitter.com/ReH82n5u6i— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 2, 2025
