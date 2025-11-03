Πινέδα: «Πλέον έχουμε την επιμονή και την υπομονή να παίρνουμε τα παιχνίδια»

Οι δηλώσεις του «χρυσού» σκόρερ της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν ο «από μηχανής Θεός» της ΑΕΚ. Ο διεθνής Μεξικανός χαφ νίκησε τον Τσάβες στο 90+2' του αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια και χάρισε τη νίκη στο Δικέφαλο.

Ο σκόρερ της Ένωσης μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στην επιμονή και υπομονή της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα

«Ο καθένας έχει το δικό του ρόλο. Εμείς προσπαθούμε να σκοράρουμε και ο διαιτητής να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Ευτυχώς σκοράραμε στο τέλος και πήραμε τη νίκη. Θεωρώ ότι πάντα η ομάδα επιμένει στο πλάνο. Έχουμε βελτιωθεί στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Έχουμε την υπομονή και την επιμονή πλέον για να παίρνουμε τα παιχνίδια. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Συνεχίζουμε την δουλειά για να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Τώρα θα επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι».