Μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού ο Μάριος Ηλιόπουλος αγκάλιασε και φίλησε τον «λυτρωτή» Ορμπελίν Πινέδα.

Η ΑΕΚ τα βρήκε «σκούρα», όμως κατάφερε να λυγίσει τον Παναιτωλικό στο «φινάλε» της μεταξύ τους αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 90+2' ο Ορμπελίν Πινέδα πέτυχε το «χρυσό» γκολ που έκρινε το τρίποντο.

Μετά το παιχνίδι ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, όπως συνηθίζει, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να συγχαρεί τους παίκτες του και φυσικά ο «λυτρωτής» είχε την τιμητική του.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης προσέγγισε τον διεθνή Μεξικανό χαφ, τον οποίο αγκάλιασε και φίλησε στο κεφάλι.