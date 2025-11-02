ΑΕΚ: Το φιλί του Μάριου Ηλιόπουλου στον «λυτρωτή» Πινέδα
Η ΑΕΚ τα βρήκε «σκούρα», όμως κατάφερε να λυγίσει τον Παναιτωλικό στο «φινάλε» της μεταξύ τους αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 90+2' ο Ορμπελίν Πινέδα πέτυχε το «χρυσό» γκολ που έκρινε το τρίποντο.
Μετά το παιχνίδι ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, όπως συνηθίζει, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να συγχαρεί τους παίκτες του και φυσικά ο «λυτρωτής» είχε την τιμητική του.
Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης προσέγγισε τον διεθνή Μεξικανό χαφ, τον οποίο αγκάλιασε και φίλησε στο κεφάλι.
