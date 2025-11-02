Στο 57ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό οι φίλοι των δυο ομάδων φώναξαν μαζί σύνθημα για τα Τέμπη, με τις δυο πλευρές να χειροκροτούν η μια την άλλη.

Όπως συνηθίζεται στα ελληνικά γήπεδα σε ματς με φιλάθλους των δυο ομάδων, έτσι και στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι δυο πλευρές αφιέρωσαν το 57ο λεπτό στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Τόσο οι Ενωσίτες, όσο και οι περισσότεροι από 400 Αγρινιώτες που έδωσαν δυναμικό παρών στη θύρα 48 της «OPAP Arena» φώναξαν σύνθημα κατά της πολιτείας για το σιδηροδρομικο δυστύχημα που έγινε στην κοιλάδα των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.

Μάλιστα οι φίλοι των δυο ομάδων χειροκρότησαν τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας σε μια κίνηση αμοιβαίου σεβασαμού.