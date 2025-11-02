Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0.

Η ΑΕΚ μετά τις ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό επέστρεψε στα τρίποντα στη Stoiximan Super League, καθώς χάρη στο γκολ - λύτρωση του Ορμπελίν Πινέδα στο 90+2' πήρε τη νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0.

Ο Δικέφαλος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν ανώτερος και είχε κλείσει τους Αγρινιώτες στο αμυντικό τους τρίτο. Στο 48ο λεπτό ο Κοντούρης έχασε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Κοϊτά έπαξε για τον Ζοάο Μάριο, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή και από κόντρα η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσάβες.

Στο 78ο λεπτό ο Πινέδα άνοιξε την μπάλα δεξιά στον Ρότα, ο διεθνής μπακ έκανε τη σέντρα, ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά, ο Τσάβες απέκρουσε ασταθώς και στην επαναφορά ο Σέρβος φορ με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Έπειτα από παρέμβαση του VAR Eυαγγέλου ο διαιτητής Παπαδόπουλος πήγε να εξετάσει τη φάση και ακύρωσε το γκολ για σπρώξιμο του Γιόβιτς στον Μαυρία, προκαλώντας την «έκρηξη» από τους Ενωσίτες και τον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.

Στο 90+2' Ρότα και Πινέδα «έκρυψαν» την μπάλα με υπέροχο 1-2, ο Έλληνας μπακ έκανε το γύρισμα και ο Μεξικανός χαφ πλάσαρε τον Τσάβες για το γκολ που έκρινε το τρίποντο.