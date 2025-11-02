ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Τα highlights του ματς (vid)
Η ΑΕΚ μετά τις ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό επέστρεψε στα τρίποντα στη Stoiximan Super League, καθώς χάρη στο γκολ - λύτρωση του Ορμπελίν Πινέδα στο 90+2' πήρε τη νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0.
Ο Δικέφαλος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν ανώτερος και είχε κλείσει τους Αγρινιώτες στο αμυντικό τους τρίτο. Στο 48ο λεπτό ο Κοντούρης έχασε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Κοϊτά έπαξε για τον Ζοάο Μάριο, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή και από κόντρα η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσάβες.
Στο 78ο λεπτό ο Πινέδα άνοιξε την μπάλα δεξιά στον Ρότα, ο διεθνής μπακ έκανε τη σέντρα, ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά, ο Τσάβες απέκρουσε ασταθώς και στην επαναφορά ο Σέρβος φορ με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Έπειτα από παρέμβαση του VAR Eυαγγέλου ο διαιτητής Παπαδόπουλος πήγε να εξετάσει τη φάση και ακύρωσε το γκολ για σπρώξιμο του Γιόβιτς στον Μαυρία, προκαλώντας την «έκρηξη» από τους Ενωσίτες και τον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.
Στο 90+2' Ρότα και Πινέδα «έκρυψαν» την μπάλα με υπέροχο 1-2, ο Έλληνας μπακ έκανε το γύρισμα και ο Μεξικανός χαφ πλάσαρε τον Τσάβες για το γκολ που έκρινε το τρίποντο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.