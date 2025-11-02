Νίκολιτς: «Το ματς σταματούσε κάθε δύο λεπτά, η νίκη είναι απόδειξη της ενότητας μας»
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0. Μετά το παιχνίδι ο προπονητής του Δικεφάλου, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και εξέφρασε τα παράπονα του για τη διαιτητή του ρέφερι Γιάννη Παπαδόπουλου, ενώ στάθηκε στο κομμάτι της ενότητας.
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
«Tι θέλετε να σχολιάσω; Πόσα σουτ έκανε ο αντίπαλος; Κανένα. Το ματς σταματούσε συνέχεια, κάθε δύο λεπτά, οι αντίπαλοι ήταν μόνιμα κάτω.
Δείξαμε πως θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι τέλος. Πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στην Ευρώπη. Θα προσπαθούμε καθε ματς στο πρωτάθλημα.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ - Παναιτωλικός: Ηλιόπουλος και Νίκολιτς πήγαν στον διαιτητή Παπαδόπουλο μετά το ματς
Είμαι ικανοποιημένος, τα παιδιά ακολούθησαν το πλάνο. Αξίζαμε τη νίκη και είναι δείγμα πόσο ενωμένοι είμαστε, Ακολουθεί το ματς με την Σαμροκ Ρόβερς, μετα ματς στο Ηράκλειο, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι αυτόν τον χρόνο».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.