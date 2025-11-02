Νίκολιτς: «Το ματς σταματούσε κάθε δύο λεπτά, η νίκη είναι απόδειξη της ενότητας μας»

Οι δηλώσεις του προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0. Μετά το παιχνίδι ο προπονητής του Δικεφάλου, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και εξέφρασε τα παράπονα του για τη διαιτητή του ρέφερι Γιάννη Παπαδόπουλου, ενώ στάθηκε στο κομμάτι της ενότητας.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Tι θέλετε να σχολιάσω; Πόσα σουτ έκανε ο αντίπαλος; Κανένα. Το ματς σταματούσε συνέχεια, κάθε δύο λεπτά, οι αντίπαλοι ήταν μόνιμα κάτω.

Δείξαμε πως θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι τέλος. Πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στην Ευρώπη. Θα προσπαθούμε καθε ματς στο πρωτάθλημα.

Είμαι ικανοποιημένος, τα παιδιά ακολούθησαν το πλάνο. Αξίζαμε τη νίκη και είναι δείγμα πόσο ενωμένοι είμαστε, Ακολουθεί το ματς με την Σαμροκ Ρόβερς, μετα ματς στο Ηράκλειο, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι αυτόν τον χρόνο».