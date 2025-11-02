ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Ηλιόπουλος και Νίκολιτς πήγαν στον διαιτητή Παπαδόπουλο μετά το ματς
Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα κόντρα στον αξιόμαχο Παναιτωλικό του Γιάννη Αναστασίου, όμως χάρη στο γκολ - λύτρωση του Ορμπελίν Πινέδα στις καθυστερήσεις, πήρε τη νίκη με 1-0.
Από πλευράς Δικεφάλου υπήρχαν παράπονα από τη διαιτησία, τόσο για το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς, μέσω on-field review, έπειτα από υπόδειξη του VAR Ευαγγέλου, όσο και για άλλες αποφάσει του διαιτητή Γιάννη Παπαδόπουλου.
Μετά το παιχνίδι τόσο ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, όσο κι ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, προσέγγισαν και μίλησαν με τον Μακεδόνα ρέφερι, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει τετ α τετ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.