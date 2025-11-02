Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό.

Η ΑΕΚ μετά τις ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό έχει την πρόκληση να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Περίπου μία ώρα πριν την σέντρα (21:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα του Δικεφάλου κόντρα στα Καναρίνια.

Ο Σέρβος τεχνικός θα παρατάξει την Ένωση σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πένραϊς μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Μαρίν - Πινέδα δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τον Ζοάο Μάριο σε επιτελικό ρόλο. Καλοσκάμης - Κοϊτά εξτρέμ και φορ ο Πιερό.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε οκτώ αλλαγές σε σχέση με το μεσοβδόμαδο ματς Κυπέλλου, καθώς μόνο οι Ρέλβας, Ζοάο Μάριο και Πιερό διατήρησαν τις θέσεις τους στο αρχικό σχήμα.

Στην αποστολή της ΑΕΚ βρίσκεται κανονικά ο Γιόβιτς, ο οποίος τις περασμένες μέρες είχε ενοχλήσεις, ενώ επέστρεψαν οι Ρομπέρτο Περέιρα και Άρολντ Μουκουντί, οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους. Εκτός βρίσκονται οι τραυματίες Ζίνι - Ελίασον, ενώ στην αποστολή δε βρίσκεται ούτε ο Γιόνσον.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Πιερό.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς.

H σύνθεση του Παναιτωλικού: Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Στάγιτς, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Κοντούρης, Μίχαλακ, Ενκολόλο, Άλεξιτς.

Στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου είναι οι: Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Μάνος, Γκαρθία, Αγαπάκης, Νικολάου, Μπελεβώνης, Ματσάν, Σμυρλής, Λουίς, Τσούρα, Αγκίρε