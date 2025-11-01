Νίκολιτς: «Το κλειδί η βελτίωση στο επιθετικό τρίτο και στα τελειώματα»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μετά τις ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό καλείται να επιστρέψει στα τρίποντα στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια (2/11, 21:00).

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει του αγώνα με τα Καναρίνια και στάθηκε για ακόμα μια φορά στην ουσία του Δικεφάλου στο επιθετικό τρίτο και στα τελειώματα.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Για το παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό: «Δεν είναι ευχάριστος αντίπαλος, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Βλέπουμε ότι αυτή τη σεζόν όλοι μπορούν να πάρουν καλά αποτελέσματα. Άλλαξαν προπονητή κι έδειξαν καλή αντίδραση, κερδίζοντας στο Κύπελλο 4-1, παρακολούθησα το παιχνίδι στην τηλεόραση. Περιμένουμε ένα παιχνίδι που δεν θα είναι απλό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια ειδική διαχείριση.

Αυτό που έχω πει αρκετές φορές, για εμάς η σεζόν είναι ήδη μεγάλη, γιατί ξεκινήσαμε πρώτοι από όλους τους ελληνικούς συλλόγους. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε, επίσης, πολύ σημαντικούς παίκτες τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων επιστρέφουν. Περιμένω δύο – τρεις από αυτούς να είναι στον πάγκο, αλλά χωρίς τη δυνατότητα να πάρουν πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής.

Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς στην έδρα μας. Προετοιμαζόμαστε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα για αυτό το παιχνίδι. Με τη μέγιστη προσοχή, με καλό scouting, γεμάτοι εγρήγορση και με συμπεριφορά που θα πρέπει να είναι στο 100%. Νομίζω ότι το καταφέραμε αυτό στα αποδυτήρια, αλλά φυσικά το παιχνίδι θα το δείξει αυτό. Οι τρεις βαθμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς».

Για το αν περιμένει διαφορετική προσέγγιση από τον Παναιτωλικό σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλλου, με δεδομένη την αλλαγή προπονητή: «Παίζουν καλύτερα τώρα. Είναι ξεκάθαρο. Με έναν νέο προπονητή, ο οποίος ήταν ξανά εκεί, έχουν κάποιες ιδέες που προσπαθούν να εφαρμόσουν, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα. Εμείς θα πρέπει να το σκεφτούμε, προκειμένου να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Όπως είπα, δεν είναι ευχάριστος αντίπαλος, αλλά στην έδρα μας μου αρέσει να εξαρτιόμαστε από το δικό μας παιχνίδι. Και όπως πάντα λέω, έχω απόλυτο σεβασμό για κάθε αντίπαλο, αυτό συμπεριλαμβάνει και τον Παναιτωλικό, αλλά θέλω να δω το παιχνίδι μας. Είναι αυτό το οποίο με ενδιαφέρει περισσότερο».

Για το τι συμπεριφορά περιμένει από την ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο: «Δεν έχω αμφιβολία γι’ αυτό τώρα. Από πλευράς συμπεριφοράς, είμαι σίγουρος ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Όπως έχω πει, θέλω να δω βελτίωση στη στόχευσή μας, ειδικά στο επιθετικό τρίτο και στα τελειώματα. Γιατί είναι ξεκάθαρο για εμάς, ότι όταν σκοράρουμε σχετικά νωρίς στο παιχνίδι, ας πούμε στο πρώτο ημίχρονο, γίνεται πιο εύκολο το παιχνίδι για εμάς. Γιατί τότε εμφανιζόμαστε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο.

Δημιουργούμε αρκετές ευκαιρίες σχεδόν σε κάθε παιχνίδι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Για την ώρα, εξαρτιόμαστε πολύ από τα τελειώματά μας. Το βλέπω αυτό σαν σημείο "κλειδί".

Ξεκινάμε καλά, σκοράρουμε και ανακτούμε την αυτοπεποίθηση και η ομάδα μας νιώθει καλά στον αγωνιστικό χώρο. Για την ώρα, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς».