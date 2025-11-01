Τα γκολ του Ποντένσε και του Ταρεμί στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη με 2-1.

Ο Ολυμπιακός πήρε μία σπουδαία νίκη με 2-1 επί του Άρη, αγωνιζόμενος για περισσότερο από 20 λεπτά με παίκτη λιγότερο.

Οι Πειραιώτες έτσι πέρασαν και στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά με αγώνα περισσότερο από τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά οι ερυθρόλευκοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο και βρήκαν νωρίς δύο γκολ.

Στο 49' ο Ποντένσε με ωραία ενέργεια κι εκτέλεση πέτυχε το 1-0 και στο 60' ακολούθησε ο Ταρεμί για το 2-0. Στο 74' μείωσε με πέναλτι του Μορόν ο Άρης σε 2-1, αλλά δεν άλλαξε το σκορ μέχρι τη λήξη.

Δείτε τα γκολ του Ολυμπιακού