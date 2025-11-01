Ολυμπιακός - Άρης 2-1: Τα γκολ των Ποντένσε, Ταρεμί

Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός - Άρης

bet365

Τα γκολ του Ποντένσε και του Ταρεμί στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη με 2-1.

Ο Ολυμπιακός πήρε μία σπουδαία νίκη με 2-1 επί του Άρη, αγωνιζόμενος για περισσότερο από 20 λεπτά με παίκτη λιγότερο.

Οι Πειραιώτες έτσι πέρασαν και στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά με αγώνα περισσότερο από τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά οι ερυθρόλευκοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο και βρήκαν νωρίς δύο γκολ.

Στο 49' ο Ποντένσε με ωραία ενέργεια κι εκτέλεση πέτυχε το 1-0 και στο 60' ακολούθησε ο Ταρεμί για το 2-0. Στο 74' μείωσε με πέναλτι του Μορόν ο Άρης σε 2-1, αλλά δεν άλλαξε το σκορ μέχρι τη λήξη.

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός: Οι παίκτες χειροκρότησαν τον κόσμο μετά τη νίκη επί του Άρη
f

Δείτε τα γκολ του Ολυμπιακού

 

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα