Ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε την ομάδα για τη νίκη επί του Άρη με τους παίκτες να στέκονται απέναντί του και να τον χειροκροτά.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 του Άρη, επέστρεψε στην κορυφή (τουλάχιστον προσωρινά) κι ο κόσμος της ομάδας χάρηκε αυτή τη σημαντική νίκη.

Μετά τη λήξη του ματς, που είχε δραματικό φινάλε, λόγω της αποβολής του Μάντσα, οι φίλοι των νταμπλούχων Ελλάδας τραγούδησαν με τους παίκτες να στέκονται απέναντί τους και να τους χειροκροτούν, θέλοντας μ' αυτόν τον τρόπο να τους ευχαριστήσουν για τη στήριξη και την ώθηση.

Το video του Gazzetta από το Καραϊσκάκης: