Ολυμπιακός: Οι παίκτες χειροκρότησαν τον κόσμο μετά τη νίκη επί του Άρη
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 του Άρη, επέστρεψε στην κορυφή (τουλάχιστον προσωρινά) κι ο κόσμος της ομάδας χάρηκε αυτή τη σημαντική νίκη.
Μετά τη λήξη του ματς, που είχε δραματικό φινάλε, λόγω της αποβολής του Μάντσα, οι φίλοι των νταμπλούχων Ελλάδας τραγούδησαν με τους παίκτες να στέκονται απέναντί τους και να τους χειροκροτούν, θέλοντας μ' αυτόν τον τρόπο να τους ευχαριστήσουν για τη στήριξη και την ώθηση.
Το video του Gazzetta από το Καραϊσκάκης:
🔴💥🙌 Με τη λήξη της αναμέτρηση οι παίκτες πήγαν προς στο κόσμο και έδωσαν το δικό τους χειροκρότημα για τη στήριξη!!!#OlympiacosFC pic.twitter.com/wy4oasXG44— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 1, 2025
