Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, στο -10 ο Παναθηναϊκός
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία δύσκολη νίκη επί του Άρη με 2-1.
Οι Ποντένσε, Ταρεμί υπέγραψαν τη νίκη των Πειραιωτών και παράλληλα και την άνοδό τους στο ρετιρέ της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός προσπέρασε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει την Κυριακή εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό και άφησαν στο -6 την ΑΕΚ, που θα υποδεχθεί επίσης αύριο τον Παναιτωλικό.
Ο Παναθηναϊκός, αντίθετα, ο οποίος έχει το ματς με τον ΟΦΗ σε εκκρεμότητα, είναι πλέον στο -10 από την κορυφή κι αν νικήσει ο ΠΑΟΚ θα είναι στο -11... Συγκάτοικος του τριφυλλιού είναι πλέον η Κηφισιά, που άφησε πίσω της τον Ατρόμητο, τον οποίο και νίκησε στο Περιστέρι.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Κυριακή 02 Νοεμβρίου
ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 17.30 CS1HD
Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 19.30 NS PRIME
ΑΕΚ - Παναιτωλικός 21.00 CS1HD
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου
Αστέρας Aktor - ΟΦΗ 17.00 NS PRIME
Η βαθμολογία
ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ.(ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ)
Ολυμπιακός 22 (20-6)
ΠΑΟΚ 20 (14-5)
ΑΕΚ 16 (9-7)
Βόλος 15 (12-13)
Άρης 12 (9-11)
Λεβαδειακός 12 (19-10)
Κηφισιά 12 (16-15)
Παναθηναϊκός 12 (10-8)
Ατρόμητος 9 (11-11)
Παναιτωλικός 8 (9-15)
ΑΕΛ Novibet 7 (9-13)
Πανσερραϊκός 5 (5-15)
ΟΦΗ 3 (9-16)
Αστέρας Αktor 3 (9-16)
* Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμητος, Κηφισιά, Βόλος έχουν 9 αγώνες. Ο ΟΦΗ έχει 7 παιχνίδια και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν δώσει 8 ματς.
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
2. Από την Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. έχουν αφαιρεθεί τρεις (3) βαθμοί, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.
