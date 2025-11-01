Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη και την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Βόλο.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία δύσκολη νίκη επί του Άρη με 2-1.

Οι Ποντένσε, Ταρεμί υπέγραψαν τη νίκη των Πειραιωτών και παράλληλα και την άνοδό τους στο ρετιρέ της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός προσπέρασε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει την Κυριακή εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό και άφησαν στο -6 την ΑΕΚ, που θα υποδεχθεί επίσης αύριο τον Παναιτωλικό.

Ο Παναθηναϊκός, αντίθετα, ο οποίος έχει το ματς με τον ΟΦΗ σε εκκρεμότητα, είναι πλέον στο -10 από την κορυφή κι αν νικήσει ο ΠΑΟΚ θα είναι στο -11... Συγκάτοικος του τριφυλλιού είναι πλέον η Κηφισιά, που άφησε πίσω της τον Ατρόμητο, τον οποίο και νίκησε στο Περιστέρι.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός - Άρης 2-1

Κυριακή 02 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 17.30 CS1HD

Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 19.30 NS PRIME

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 21.00 CS1HD

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου

Αστέρας Aktor - ΟΦΗ 17.00 NS PRIME

Η βαθμολογία

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ.(ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ)

Ολυμπιακός 22 (20-6)

ΠΑΟΚ 20 (14-5)

ΑΕΚ 16 (9-7)

Βόλος 15 (12-13)

Άρης 12 (9-11)

Λεβαδειακός 12 (19-10)

Κηφισιά 12 (16-15)

Παναθηναϊκός 12 (10-8)

Ατρόμητος 9 (11-11)

Παναιτωλικός 8 (9-15)

ΑΕΛ Novibet 7 (9-13)

Πανσερραϊκός 5 (5-15)

ΟΦΗ 3 (9-16)

Αστέρας Αktor 3 (9-16)

* Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμητος, Κηφισιά, Βόλος έχουν 9 αγώνες. Ο ΟΦΗ έχει 7 παιχνίδια και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν δώσει 8 ματς.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

2. Από την Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. έχουν αφαιρεθεί τρεις (3) βαθμοί, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.