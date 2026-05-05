Ο Ισπανός προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού ήταν πιο στεναχωρημένος από ποτέ μετά το 3-1 του ΠΑΟΚ και υπήρχαν λόγοι για αυτό.

Ήταν να... σκάσει από την στεναχώρια του ο κόουτς Μεντιλίμπαρ μετά το 3-1 στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός. Ο Ισπανός τεχνικός ενδεχομένως να ήταν και πιο στεναχωρημένος από ποτέ στο διάστημα της παρουσίας του στους Πειραιώτες και φυσικά όλο αυτό είχε εξήγηση. Ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα για να παίξει δημιουργικό και επιθετικό ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον σε ότι αφορά στο πρώτο μέρος (το λιγότερο για ένα 45λεπτο δηλαδή) ήταν ανώτερος και άξιζε να προηγείται στο σκορ.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν μεγάλες χαμένες φάσεις αλλά εν τέλει έβαλαν 1 γκολ. Η δε άμυνά τους με τα λάθη της επηρέασε την εικόνα του αγώνα και ήρθε αυτό το σκορ: αυτό το 3-1. Σε αυτό να αναλογιστούμε ότι πριν καν φτάσει το πρώτο λεπτό ο Τσικίνιο είχε ήδη διπλή φάση για γκολ, το οποίο δεν ήρθε. Άρα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σκεφτόταν μετά το πώς έγινε και έχασε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός μετά από τόση προσπάθεια. Σε αυτό το σκέλος βέβαια υπήρξαν τρεις παράμετροι: οι επεμβάσεις του Παβλένκα, οι όχι τόσο καλές τελικές σε κάποιες περιπτώσεις αλλά και τα ερυθρόλευκα λάθη στην άμυνα.

Η τοποθέτησή του στη συνέντευξη Τύπου άλλωστε λέει πολλά: «Φεύγουμε με την εντύπωση ότι κάναμε ένα παιχνίδι στο οποίο με την εμφάνιση που είχαμε έπρεπε να είχαμε νικήσει, όμως όταν κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο τα πληρώνεις».

Στο σύνολο της τοποθέτησής του εν πρώτοις είπε μεταξύ άλλων ότι «πραγματικά σε αυτό το ματς στο πρώτο ημίχρονο ήταν από τα πιο απλά ημίχρονα που έχουμε παίξει σε αυτό το γήπεδο, φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί και φαινόταν πως είχαμε τον έλεγχο, ωστόσο το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε το γκολ που είχαμε δεχτεί.

Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι φαινόμασταν ως την ομάδα που μπορεί να νικήσει, που απειλούσε περισσότερο και να σκοράρει όπως είπατε και εσείς: χαρίσαμε τελικά δύο γκολ και όταν κάνεις τέτοιες χάρες μία ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ τις εκμεταλλεύεται. Φεύγουμε με την εντύπωση ότι κάναμε ένα παιχνίδι στο οποίο με την εμφάνιση που είχαμε έπρεπε να είχαμε νικήσει, όμως όταν κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο τα πληρώνεις».

Εάν δει κανείς το παιχνίδι ξανά όλες οι τοποθετήσεις του Βάσκου έχουν βάση επί της ανάλυσής του. Ωστόσο πάντα στο τέλος αυτό που μετρά είναι το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός από την άλλη δεν έχει το περιθώριο να εμμείνει σε αυτό το 3-1. Έχει άλλα 3 ματς μπροστά του στα play Offs (αρχής γενομένης από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή) για να κάνει το καλύτερο δυνατό και πάνω απ' όλα προκειμένου να πάρει νίκες.