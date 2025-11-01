Η αντίδραση του Αχιλλέα Μπέου προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Στον Βόλο πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 1-0.

Ο Δήμαρχος της πόλης και ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Αχιλλέας Μπέος αγκάλιασε τον προπονητή Χουάν Φεράντο και όλους τους παίκτες.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια, που είναι κάτω από το πέταλο που βρίσκονταν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και τους έστειλε φιλάκια.

Δείτε φωτογραφίες


