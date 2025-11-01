Το γκολ του Λάμπρου και οι μεγάλες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού.

Ο Βόλος με γκολ του Λάμπρου στο 23' πήρε τεράστια νίκη με 1-0 επί του Παναθηναϊκού.

Το τριφύλλι μπήκε καλά στο ματς, αλλά σπατάλησε ευκαιρίες με τον Τετέ και έτσι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Στη συνέχεια και στη διάρκεια του αγώνα, Τετέ, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι, Τουμπά, Ίνγκασον έχασαν ευκαιρίες και ο Παναθηναϊκός υπέστη σοκαριστική ήττα.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης