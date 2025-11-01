Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Τα highlights από το ματς στο Πανθεσσαλικό
Το γκολ του Λάμπρου και οι μεγάλες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού.
Ο Βόλος με γκολ του Λάμπρου στο 23' πήρε τεράστια νίκη με 1-0 επί του Παναθηναϊκού.
Το τριφύλλι μπήκε καλά στο ματς, αλλά σπατάλησε ευκαιρίες με τον Τετέ και έτσι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Στη συνέχεια και στη διάρκεια του αγώνα, Τετέ, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι, Τουμπά, Ίνγκασον έχασαν ευκαιρίες και ο Παναθηναϊκός υπέστη σοκαριστική ήττα.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: INTIME, Γιώργος Κυδωνάς
