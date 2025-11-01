Βόλος - Παναθηναϊκός: Η βαθμολογία μετά την ήττα του τριφυλλιού
Ο Παναθηναϊκός είχε πολλές ευκαιρίες στον Βόλο, αλλά είδε τον αντίπαλο να σκοράρει στη μοναδική του φάση και μοιραία έχασε 1-0.
Οι πράσινοι δεν μπόρεσαν να βρουν απάντηση, υπέστησαν τη δεύτερη ήττα τους φέτος στο Πανθεσσαλικό, μετά την αναμέτρηση με την Κηφισιά κι έμειναν αρκετά μακριά από την κορυφή, ενώ η ομάδα της Μαγνησίας πλησίασε την ΑΕΚ.
Τα αποτελέσματα
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0
Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0 (σε εξέλιξη)
Ολυμπιακός - Άρης 20.00
Κυριακή 02 Νοεμβρίου
ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 17.30 CS1HD
Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 19.30 NS PRIME
ΑΕΚ - Παναιτωλικός 21.00 CS1HD
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου
Αστέρας Aktor - ΟΦΗ 17.00 NS PRIME
Η βαθμολογία
ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ.
ΠΑΟΚ 20
Ολυμπιακός 19
ΑΕΚ 16
Βόλος 15
Άρης 12
Λεβαδειακός 12
Παναθηναϊκός 12
Ατρόμητος 9
Κηφισιά 9
Παναιτωλικός 8
ΑΕΛ Novibet 7
Πανσερραϊκός 5
ΟΦΗ 3
Αστέρας Αktor 3
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
2. Από την Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. έχουν αφαιρεθεί τρεις (3) βαθμοί, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.
