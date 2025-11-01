Ο Παναθηναϊκός απομακρύνθηκε από την κορυφή, ενώ ο Βόλος πλησίασε την ΑΕΚ. Η βαθμολογία μετά το ματς στο Πανθεσσαλικό.

Ο Παναθηναϊκός είχε πολλές ευκαιρίες στον Βόλο, αλλά είδε τον αντίπαλο να σκοράρει στη μοναδική του φάση και μοιραία έχασε 1-0.

Οι πράσινοι δεν μπόρεσαν να βρουν απάντηση, υπέστησαν τη δεύτερη ήττα τους φέτος στο Πανθεσσαλικό, μετά την αναμέτρηση με την Κηφισιά κι έμειναν αρκετά μακριά από την κορυφή, ενώ η ομάδα της Μαγνησίας πλησίασε την ΑΕΚ.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0 (σε εξέλιξη)

Ολυμπιακός - Άρης 20.00

Κυριακή 02 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 17.30 CS1HD

Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 19.30 NS PRIME

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 21.00 CS1HD

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου

Αστέρας Aktor - ΟΦΗ 17.00 NS PRIME

Η βαθμολογία

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ.

ΠΑΟΚ 20

Ολυμπιακός 19

ΑΕΚ 16

Βόλος 15

Άρης 12

Λεβαδειακός 12

Παναθηναϊκός 12

Ατρόμητος 9

Κηφισιά 9

Παναιτωλικός 8

ΑΕΛ Novibet 7

Πανσερραϊκός 5

ΟΦΗ 3

Αστέρας Αktor 3

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

2. Από την Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. έχουν αφαιρεθεί τρεις (3) βαθμοί, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.