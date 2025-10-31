Ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί πως η ΑΕΚ πρέπει να προχωρήσει και να βγει από την κρίση μέσα από τα αποτελέσματα και δεν αρκεί ο άσος με Παναιτωλικό...

Εκτιμώ πως έγινε η ανάλυση της ανάλυσης και η πλέον σκληρή (μα ταυτόχρονα δίκαιη) κριτική στους πρωταγωνιστές, Νίκολιτς κυρίως και φυσικά ποδοσφαιριστές, για την εικόνα που παρουσιάζει η ΑΕΚ στα πολλά τελευταία ματς που έδωσε, με μοναδική εξαίρεση φυσικά τον αγώνα με την Αμπερντίν! Στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή βραδιά η Ένωση έβγαλε όμορφα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο και έδωσε επέτρεψε την ανυπομονησία και τον ενθουσιασμό, αλλά μάταια, μιας και στα επόμενα δυο παιχνίδια, εκ των οποίων το ένα με την Ηλιούπολη, επιβεβαίωσε πώς το καλό βράδυ με τους κυπελούχους Σκωτίας, συνιστούσε μια παρένθεση που δεν κράτησε αρκετά, έκλεισε σύντομα, αμέσως από το επόμενο ματς... Λογικά κι αναμενόμενα αυτό που παρουσιάζει στο χορτάρι το γκρουπ του Σέρβου τεχνικού στο διάστημα αυτό προκαλεί πολλή και δικαιολογημένη κουβέντα σχετικά με το αν μπορεί να ανταπεξέλθει στον πρωταγωνιστικό ρόλο που οφείλει να έχει, εντός και εκτός συνόρων.

Ο προβληματισμός ξεκίνησε από την ευρωπαϊκή πρεμιέρα στην Σλοβενία με αντίπαλο την Τσέλιε και απογειώθηκε με αποτέλεσμα να προκαλέσει εκνευρισμό και απογοήτευση, στους αγώνες με Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Ηλιούπολη φυσικά. Μια σειρά αγώνων που ανέδειξαν σοβαρά αγωνιστικά ζητήματα και άνοιξαν αδικαιολόγητα θέματα συζήτησης που δεν θα έπρεπε Οκτώβρη μήνα: όπως για παράδειγμα το ζήτημα της ενίσχυσης με την ΑΕΚ να έχει μπροστά της 12 απαιτητικές αναμετρήσεις για διοργανώσεις στην Ελλάδα και φυσικά στην Ευρώπη έως ότου φτάσει να ασχολείται στην ουσία με το ενδεχόμενο να φέρει επιπλέον ποδοσφαιριστές στο δυναμικό της. Κάτι που προφανώς χρειάζεται και έπρεπε να το έχει πράξει σε συγκεκριμένες θέσεις από το περασμένο καλοκαίρι όπως σημειώναμε (π.χ.: δεξί μπακ και επιπλέον στόπερ), αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανοίξει αυτή η κουβέντα και δη από την ίδια την ομάδα και τον Νίκολιτς...

Η ΑΕΚ χρειάζεται αντίδραση και μάλιστα πειστική σε βάθος χρόνου και για σε ότι αφορά στο άμεσο εννοώ πως για να μπορούμε να μιλήσουμε για ουσιαστική αντίδραση της ομάδας του Νίκολιτς, αυτή θα είναι μόνο μία, να πετύχει έως τη διακοπή το τρία στα τρία! Προφανέστατα δεν προσμετρά κανείς, ή δεν πρέπει στο δικό μου το κεφάλι, τον αγώνα με την Ηλιούπολη, όπου η νίκη με το τρόπο που ήρθε (στα... χασομέρια και με κάκιστη εικόνα) απογείωσε: προβληματισμό, εκνευρισμό και απογοήτευση! Αλλά σίγουρα θα συνιστά ουσιαστική αντίδραση εφόσον ο Δικέφαλος καταφέρει να κερδίσει τον Παναιτωλικό και την Σάμροκ Ρόβερς στην Νέα Φιλαδέλφεια και προτού έρθει μια ακόμη διακοπή, για τις υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων, να περάσει και από το Ηράκλειο της Κρήτης απέναντι στον ΟΦΗ. Μόνο έτσι θα υπάρξει ουσιαστική αντίδραση σε αγωνιστικό επίπεδο η οποία θα δύναται να συμπαρασύρει τα πρόσωπα εκτός ποδοσφαιρικού τμήματος της Ένωσης!

Δεν είναι παράλογο να συμβεί στην ομάδα αυτό, να κάνει κοιλιά και αρνητικά αποτελέσματα, δεν είναι η μόνη εννοώ άλλωστε: δεν χρειάζεται να πάμε μακριά από το παράδειγμα του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που είχαν τις αγωνιστικές κρίσεις τους νωρίτερα και της προσπέρασαν με αντίδραση σωστή και σε ότι αφορα στην ομάδα του Λουτσέσκου, το έκαναν και σε μεγάλα ματς, ας χρειάστηκε ένα σοβαρό ατομικό λάθος και μπόλικη τύχη στους αγώνες με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, έτσι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και δη στα μεγάλα παιχνίδια, θες και τύχη... Τότε και πριν το ματς με τους ερυθρόλευκους υπήρχαν συζητήσεις απ' έξω και γύρω από την ομάδα τους για τον Ρουμάνο τεχνικό και το μέλλον του, τη στιγμή πάντως οι ρεπόρτερ της ομάδας της Τούμπας διευκρίνιζαν, ότι δεν τίθεται θέμα προπονητή (και σωστά όπως δεν πρέπει και δεν τίθεται και στην ΑΕΚ αν και άλλα τα δεδομένα). Στην κρίση τους οι "πράσινοι" άλλαξαν τεχνικό για να βγουν από αυτή και ακόμη και στον Ολυμπιακό ακούστηκαν (ελάχιστοι) ψίθυροι μέχρι πριν το ματς με την Ένωση.

Μέσα από το χορτάρι λοιπόν θα πρέπει να επιδιωξει η ΑΕΚ να βγει από την αγωνιστική κρίση και επιβάλλεται να δικαιωθεί ο Νίκολιτς σχετικά με τη βεβαιότητα που έβγαζε για την ομάδα που θα βλέπουμε τον Νοέμβριο, μιας και τον Οκτώβριο έπεσε έξω, ο μήνας που ολοκληρώνεται σήμερα, ήταν αναμφισβήτητα ο χειρότερος για τον Δικέφαλο υπό τον Σέρβο προπονητή. Και εννοείται πως το τρία στα τρία θα αποτελεί αντίδραση και ουσιαστική αλλά δεν θα είναι αρκετή αν η επιστροφή από τη διακοπή δεν φέρει συνέχεια στις επιτυχίες και ειδικά στην αναμέτρηση με τον Άρη στην Νέα Φιλαδέλφεια (με την ομάδα του Χιμένεθ γίνεται η επιστροφή στις υποχρεώσεις από τη διακοπή λόγω εθνικών). Γενικά η Ένωση με την εικόνα της απογείωσε τα "πρέπει" της για τα επόμενα 12 ματς που θα δώσει έως τα Χριστούγεννα και τα οποία είναι το πιο πιθανό να κρίνουν τα ΠΑΝΤΑ σε επίπεδο στόχων, σε πρωτάθλημα και Ευρώπη σίγουρα για αρχή.

Για να ανταποκριθεί λοιπόν η ΑΕΚ πρέπει όλοι, τεχνικό τιμ και παίκτες, να επιστρέψουν στα δεδομένα και τον κυνισμό της αρχής της σεζόν και να πάνε ΜΑΖΙ όλοι στις μάχες...