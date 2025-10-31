Χιμένεθ: «Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου, οι τραυματισμοί δεν είναι δικαιολογία»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της NOVA ενόψει της αναμέτρησης του Άρη με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο (1/11, 20:00).

Ο Άρης για ακόμα ένα ματς θα αγωνιστεί με πολλές απουσίες, καθώς για τη «μάχη» του Φαλήρου με τον Ολυμπιακό ο Μανόλο Χιμένεθ δεν μπορεί να υπολογίζει σε οκτώ ποδοσφαιριστές.

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της NOVA ενόψει του ματς με τους Πειραιώτες κι εξέφρασε την περηφάνεια του για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα της «επιδημίας» των τραυματισμών.

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

Για τη νίκη στο Αιγάλεω, πόσο αυτή βοήθησε την ομάδα ψυχολογικά, μετά από τέσσερα παιχνίδια χωρίς νίκη, αλλά και πόσο ανασταλτικά λειτουργούν οι καινούργιοι τραυματισμοί που προέκυψαν: «Πάντα, η νίκη είναι το καλύτερο κίνητρο για μια ομάδα, ώστε να αισθανθεί καλύτερα! Ξέραμε ότι λόγω της κακής κατάστασης του αγωνιστικού χώρου ξέραμε ότι διατρέχουμε κινδύνους να τραυματιστούν παίκτες.

Πιστεύω, όμως, ότι δείξαμε χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι ο κακός αγωνιστικός χώρο μάς εμπόδισε να δείξουμε πιο καλά την ποιότητά μας και να σκοράρουμε περισσότερα γκολ. Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλούς τραυματισμούς παικτών, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για εμάς.

Είμαι πεπεισμένος ότι η ομάδα που θα παρατάξουμε αύριο κόντρα στον Ολυμπιακό, θα παίξει ποδόσφαιρο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Άρη, όπως έκανε στους αγώνες κόντρα στο Αιγάλεω, την Κηφισιά, τον Παναθηναϊκό, αλλά και σε όλα τα παιχνίδια, καθώς προσπαθήσαμε να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το αν βελτιώθηκε κατάσταση των τραυματιών, στις δυο μέρες που ακολούθησαν, ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Ναι, βελτιώθηκε λίγο! Από τη στιγμή που ήρθα στον Άρη, όμως, μονίμως είμαστε έτσι. Σε τελική ανάλυση, πάντως, στο ποδόσφαιρο αυτό που αξιολογείται είναι το αποτέλεσμα, η νίκη. Αυτό που μετράει είναι, αν νικάς ή όχι.

Κανείς δεν θα κοιτάξει πίσω με ποιες συνθήκες έπαιζες σε κάθε παιχνίδι. Γι’ αυτόν τον λόγο είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου, διότι έχουμε διαρκώς τραυματισμούς διαφορετικών παικτών. Αυτό μάς αναγκάζει να παίξουμε πολλά διαφορετικά σχήματα και συστήματα και να μην μπορούμε να σταθεροποιηθούμε σε ένα.

Επίσης, πολλοί παίκτες παίζουν σε άλλες θέσεις. Είμαι, λοιπόν, περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου. Κι εγώ, πάντως, γι’ αυτό είμαι εδώ, για να βρίσκω λύσεις στα προβλήματα αυτά».

Για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο: «Είναι μια πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, με έναν πολύ καλό προπονητή, τον κ. Μεντιλίμπαρ. Πηγαίνουμε σε ένα εξαιρετικό γήπεδο, το οποίο θα είναι γεμάτο. Πάμε στον αγώνα με μεγάλη διάθεση. Θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, ως Άρης!».

Για το τι πρέπει να προσέξει ο Άρης κόντρα στον Ολυμπιακό: «Πρέπει να μην κάνουμε σημαντικά λάθη, τέτοια που μπορεί να μάς φέρουν πίσω στο σκορ. Αυτό θα μάς δυσκολέψει πάρα πολύ απέναντι σε έναν αντίπαλο μεγάλης ποιότητας, όπως είναι ο Ολυμπιακός».

Για την αναμέτρηση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον οποίο έχουν βρεθεί οκτώ φορές αντιμέτωποι στην Ισπανία (έχει 3 νίκες, έναντι 2 του προπονητή του Ολυμπιακού εκεί, ενώ άλλα δύο ματς τελείωσαν ισόπαλα): «Ο κ. Μεντιλίμπαρ είναι πολύ καλός φίλος μου! Έχω καιρό να τον συναντήσω, γιατί όταν ήρθε στην πόλη μου (τη Σεβίλλη) εγώ είχα φύγει. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής κι ένας πολύ καλός άνθρωπος!».