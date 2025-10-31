Άρης: Οι οκτώ απόντες και η επιστροφή του Κάρλες Πέρεθ

Δύο επιστροφές μέτρησε ο Μανόλο Χιμένεθ ενόψει του εκτός έδρας αγώνα (1/11, 20:00) με τον Ολυμπιακό καθώς στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Κάρλες Πέρεθ, Κώστας Γαλανόπουλο σε αντίθεση με οκτώ ποδοσφαιριστές οι οποίοι παραμένουν εκτός.

Οι «κίτρινοι» θα παραταχθούν με πολλές και σοβαρές απουσίες καθώς από το κέντρο της άμυνας θα απουσιάσει ο Φαμπιάνο. Στην αριστερή πλευρά, τόσο ο Χαμζά Μεντίλ όσο και ο Μάρτιν Φρίντεκ έμειναν εκτός αποστολής καθώς αμφότεροι παραμένουν τραυματίες δίχως μάλιστα να έχει αναφερθεί το ακριβές διάστημα της απουσίας τους. Το ίδιο ισχύει και για τους Μισεουί, Δώνη, Ντούντου, Βοριαζίδη και Καντεβέρε όπως και για τον Σωκράτη Διούδη.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Μάικιτς, Αθανασιάδης, Καράι, Τεχέρο, Φαντιγκά, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ροζ, Ράτσιτς, Γένσεν, Μόντσου, Σίστο, Πέρεθ, Μορουτσάν, Νινγκ, Μορόν, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης και Χαρούπας.