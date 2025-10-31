Νταμπίζας: «Το project που παρουσιάσαμε σχεδόν δεν άρχισε, δεν καταφέραμε να ευθυγραμμιστούμε ως οργανισμός»

Η αποχαιρετιστήρια δήλωση του Νίκου Νταμπίζα μετά την αποχώρηση του από τον ΟΦΗ.

Μετά από πέντε μήνες κοινής πορείας ο Νίκος Νταμπίζας αποτελεί παρελθόν από τον ΟΦΗ. Ο μέχρι πρότινος Διευθυντής Ποδοσφαίρου του συλλόγου ανέλαβε το πόστο του τον περασμένο Ιούνιο, σε μια αλλαγή μοντέλου του οργανογράμματος, λόγω της αποχώρησης του Μηνά Λυσάνδρου, όμως η συνεργασία των δυο πλευρών δεν ευδοκίμησε.

Λίγες μέρες μετά την αποχώρηση του Μίλαν Ράσταβατς και ο Νίκος Νταμπίζας πέρασε την πόρτα της εξόδου, έπειτα από επαφή του ίδιου με τον διοικητικό ηγέτη τοτυ κλαμπ Μιχάλη Μπούση.

Ο πρώην Διευθυντής Ποδοσφαίρου του ΟΦΗ με δήλωση του αναφέρθηκε στο project που ποτέ δεν ξεκίνησε και στο πως ήρθε αυτό το «διαζύγιο».

Η δήλωση του Νίκου Νταμπίζα

«Έπειτα από την κοινή λύση της συνεργασίας μου με την ΠΑΕ ΟΦΗ θα ήθελα αρχικά να αναφέρω ότι ήταν τιμή και χαρά μου να εργαστώ στη συγκεκριμένη ομάδα.

Δυστυχώς το project που παρουσιάσαμε τον Ιούνιο, όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε, αλλά σχεδόν δεν άρχισε, καθώς το καλοκαίρι υπήρχε ήδη σε εξέλιξη ένας δεδομένος σχεδιασμός από τον κ. Ράσταβατς, τον οποίο σεβάστηκα και υλοποιήσαμε από κοινού. Θεωρώ μάλιστα ότι τα αποτελέσματα των λιγοστών επιλογών μας θα κριθούν σε βάθος χρόνου.

Προφανώς για να οδηγηθούμε σ’ αυτή την απόφαση, δεν καταφέραμε να ευθυγραμμιστούμε ως οργανισμός στη μεθοδολογία του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Αυτό όμως αποτελεί μέρος της ποδοσφαιρικής μας πραγματικότητας, γι’ αυτό και ⁠⁠φεύγω όπως ακριβώς ήρθα. Με τις ίδιες αρχές που πρεσβεύω, όπως αυτές τονίστηκαν στην έναρξη της συνεργασίας μας.

Με την Ευθύνη να με οδηγεί πάντα, σε μια, δεδομένα, δύσκολη αρχή της φετινής σεζόν. Ήμουν πάντα μέσα στην κερκίδα, ανάμεσα στους Ομιλήτες, είτε το αποτέλεσμα ήταν θετικό, είτε αρνητικό.

Από τον Ιούνιο ο οργανισμός του ΟΦΗ ήταν η δεύτερή μου οικογένεια, γι’ αυτό και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Από τον Πρόεδρο, τον Ηλία, τον Σάββα, τη Θεανώ, τον Μανώλη, τους προπονητές, το ιατρικό επιτελείο, τους φροντιστές, τους ποδοσφαιριστές μας (από τον Βενιαμίν Λευτέρη ως τον Χουάν, τον πρεσβύτερό μας), μέχρι όλους τους εργαζόμενους στο ΒΑΚ για την καθημερινή μας συνύπαρξη.

Αν κάποιον έθιξα, ειλικρινά απολογούμαι. Οι προθέσεις μου είχαν πάντα σκοπό τη βελτίωση μας σε όλους τους τομείς.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στον Χρήστο Κόντη και στο επιτελείο του, οι οποίοι πρεσβεύουν ένα σύγχρονο μοντέλο προπονητικής φιλοσοφίας, ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στο να επιστρέψει η ομάδα εκεί που ιστορικά ανήκει.

Με σεβασμό

Νικος

Νταμπιζας».