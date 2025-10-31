Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση με τον μέχρι πρότινος διευθυντή ποδοσφαίρου του κλαμπ, Νίκο Νταμπίζα.

Όπως αναμενόταν, ο Νίκος Νταμπίζας αποτελεί παρελθόν από τον ΟΦΗ. Μετά από πέντε μήνες κοινής πορείας οι Κρητικοί ανακοίνωσαν την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον μέχρι πρότινος διευθυντή ποδοσφαίρου του κλαμπ.

Το κλίμα ήταν βαρύ εδώ και πολλές μέρες για τον Νίκο Νταμπίζα, καθώς ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα εναντίον του στο Παγκρήτιο στους αγώνες με Κηφισιά και Ατρόμητο, με τις δυο πλευρές να καταλήγουν σε συναινετικό «διαζύγιο» έπειτα από επικοινωνία του Legend της Εθνικής με τον διοικητικό ηγέτη του Ομίλου, Μιχάλη Μπούση.

Πλέον μένει να φανεί πως θα καλυφθεί το κενό στο οργανόγραμμα των Κρητικών μετά την αποχώρηση του Νταμπίζα.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι έπειτα από επικοινωνία του μεγαλομετόχου και προέδρου, κ. Μιχάλη Μπούση με τον κ. Νίκο Νταμπίζα, αποφασίστηκε η κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Διευθυντή Ποδοσφαίρου της ομάδας μας.

Όλος ο οργανισμός του ΟΦΗ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον “Legend” του ελληνικού ποδοσφαίρου, Νίκο Νταμπίζα, για το διάστημα της παραμονής του στην οικογένεια μας και να του ευχηθεί καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, κ. Μιχάλης Μπούσης τόνισε για τον Νίκο Νταμπίζα στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας: “Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Νταμπίζα για τον επαγγελματισμό και την προσήλωσή του κατά το διάστημα της παρουσίας του στον ΟΦΗ. Τρέφω μεγάλο σεβασμό προς το πρόσωπό του, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως επαγγελματία. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του».

Η δήλωση του Νίκου Νταμπίζα

«Έπειτα από την κοινή λύση της συνεργασίας μου με την ΠΑΕ ΟΦΗ θα ήθελα αρχικά να αναφέρω ότι ήταν τιμή και χαρά μου να εργαστώ στη συγκεκριμένη ομάδα.

Δυστυχώς το project που παρουσιάσαμε τον Ιούνιο, όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε, αλλά σχεδόν δεν άρχισε, καθώς το καλοκαίρι υπήρχε ήδη σε εξέλιξη ένας δεδομένος σχεδιασμός από τον κ. Ράσταβατς, τον οποίο σεβάστηκα και υλοποιήσαμε από κοινού. Θεωρώ μάλιστα ότι τα αποτελέσματα των λιγοστών επιλογών μας θα κριθούν σε βάθος χρόνου.

Προφανώς για να οδηγηθούμε σ' αυτή την απόφαση, δεν καταφέραμε να ευθυγραμμιστούμε ως οργανισμός στη μεθοδολογία του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Αυτό όμως αποτελεί μέρος της ποδοσφαιρικής μας πραγματικότητας, γι' αυτό και ⁠⁠φεύγω όπως ακριβώς ήρθα. Με τις ίδιες αρχές που πρεσβεύω, όπως αυτές τονίστηκαν στην έναρξη της συνεργασίας μας.

Με την Ευθύνη να με οδηγεί πάντα, σε μια, δεδομένα, δύσκολη αρχή της φετινής σεζόν. Ήμουν πάντα μέσα στην κερκίδα, ανάμεσα στους Ομιλήτες, είτε το αποτέλεσμα ήταν θετικό, είτε αρνητικό.

Από τον Ιούνιο ο οργανισμός του ΟΦΗ ήταν η δεύτερή μου οικογένεια, γι’ αυτό και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Από τον Πρόεδρο, τον Ηλία, τον Σάββα, τη Θεανώ, τον Μανώλη, τους προπονητές, το ιατρικό επιτελείο, τους φροντιστές, τους ποδοσφαιριστές μας (από τον Βενιαμίν Λευτέρη ως τον Χουάν, τον πρεσβύτερό μας), μέχρι όλους τους εργαζόμενους στο ΒΑΚ για την καθημερινή μας συνύπαρξη.

Αν κάποιον έθιξα, ειλικρινά απολογούμαι. Οι προθέσεις μου είχαν πάντα σκοπό τη βελτίωση μας σε όλους τους τομείς.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στον Χρήστο Κόντη και στο επιτελείο του, οι οποίοι πρεσβεύουν ένα σύγχρονο μοντέλο προπονητικής φιλοσοφίας, ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στο να επιστρέψει η ομάδα εκεί που ιστορικά ανήκει.

Με σεβασμό

Νικος

Νταμπιζας».