Μπέος για το επεισόδιο με Τεττέη: «Έχω πάει με μαύρες σε μικρή ηλικία, είμαι ρατσιστής;»

Ο Αχιλλέας Μπέος έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό με τον Ανδρέα Τεττέη, υποστηρίζοντας ότι ήταν στημένο καθώς δεν είναι ρατσιστής.

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Πέμπτης (30/10) στον ΑΝΤ1 το «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος υποδέχθηκε στο πλατό της εκπομπής τον Αχιλλέα Μπέο. Ο Δήμαρχος Βόλου κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με το ρατσιστικό περιστατικό που αφορά τον Ανδρέα Τεττέη, το οποίο σημειώθηκε το 2024 στο ματς μεταξύ Κηφισιάς και Βόλου.

Ο Μπέος υποστήριξε ότι η στιγμή που παρουσιάστηκε στα ΜΜΕ ήταν στημένη για να πάρει η αντίπαλη ομάδα το παιχνίδι στα χαρτιά, καθώς και το ότι παραποιήθηκαν τα λόγια του, εξηγώντας το τι πραγματικά εννοούσε στη συγκεκριμένη φάση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θα μιλήσουμε για τον Τεττέη και θα αναφερθώ στο χρώμα που είπες, επειδή έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Μπορείτε να ρωτήσετε τον ίδιο τι συνέβη, τον παρέσυραν, ήταν μία στημένη στιγμή είχαν βάλει και παρακάμερα εκει επειδή ξέρουν τις αντιδράσεις μου ήταν ένα παιχνίδι σημαντικό και ήξεραν ότι κάποια στιγμή θα έχει την έκρηξη ο Μπέος και θα διεκδικήσουμε το παιχνίδι στα χαρτιά. Έτσι έγινε, μηδενίστηκε ο Βόλος και πήραν τρεις βαθμούς άσχετα αν πέσανε επειδή εμείς είχαμε καλύτερη ομάδα.

Εγώ ήμουν στον πάγκο εκείνη την ημέρα και έχει πέσει ο Τεττέη, όπου οφείλω να πω ότι είναι ένα μεγάλο ταλέντο και ο φίλος μου ο Γιοβάνοβιτς τον αδικεί που δεν τον έχει καλέσει στην Εθνική επειδή είναι Έλληνας υπήκοος. Πέφτει κάτω ο Τεττέη και λέω στον διαιτητή σε γ΄πρόσωπο ''σε κοροϊδεύει, δεν είναι φάουλ, όπως πέφτει η μαϊμού'', δεν το είπα κατευθείαν και το πήραν και το κάνανε αλλιώς, βέβαια έχουμε δικαστήρια τώρα που θα κρίνουν ποια είναι η αλήθεια με το σύστημα τώρα. Δεκάδες ποδοσφαιριστές έγχρωμους έχω, δεκάδες υπαλλλήλους και στις δουλειές μου στην Αμερική. Εγώ έχω πάει και με μαύρες στην Αμερική σεξουαλικά όταν ήμουν σε μικρή ηλικία, για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά είναι αηδίες που λένε. Λέω τα πράγματα με το όνομά τους κι αυτή είναι η αλήθεια».