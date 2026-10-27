Η Κηφισιά Tutu Deals ήταν ανώτερη του Αστέρα AKTOR, επικράτησε στην Τρίπολη με 2-0 κι έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Κυπέλλου.

Η Κηφισιά Tutu Deals επιβεβαίωσε την εξαιρετική της κατάσταση και στην Τρίπολη. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ανώτερη του Αστέρα ΑΚΤΟR, ο οποίος για ακόμα ένα παιχνίδι προβλημάτισε και δεν έβγαλε αντίδραση, με αποτέλεσμα να πάρει τη νίκη με 2-0 και να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στα νοκ άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων πανηγύρισε την τέταρτη νίκη της στα τελευταία πέντε παιχνίδια κι έπιασε τους Αρκάδες στους 4 βαθμούς, ενώ οι Κιτρινομπλέ έφτασαν τα τρία διαδοχικά ματς δίχως νίκη (2 ήττες - 1 ισοπαλία) πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο θα υποδεχτούν την τελευταία αγωνιστική την ΑΕΛ, ενώ το σύνολο του Γιώργου Αντωνόπουλου θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Γιώργος Αντωνόπουλος όσο και ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξαν τις ομάδες τους σε διάταξη 3-4-3.

Για τον γηπεδούχο Αστέρα AKTOR, ο Κακαδιάρης ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Χρυσόπουλο, Μπρόρσον και Λάσκαρη να αποτελούν την τριάδα των στόπερ. Ο Καλτσάς κάλυψε τη δεξιά πλευρά ως μπακ-χαφ, ενώ ο Γκέζος αγωνίστηκε στην αριστερή. Στον άξονα βρέθηκαν οι Τσίκο και Έντερ, ενώ οι Ορόθκο, Ρικαρντίνιο και Κιμπιόκα αποτέλεσαν την τριάδα της γραμμής κρούσης.

Για τη φιλοξενούμενη Κηφισιά Tutu Deals, ο Αναγνωστόπουλος ήταν στην εστία, με τους Ούγκο Σόουζα, Πέτκοφ και Καλοσκάμη να συνθέτουν την τριάδα των στόπερ. Ο Αποστολάκης αγωνίστηκε ως δεξί μπακ-χαφ και ο Πολυκράτης ως αριστερό, ενώ ο Μπένι ήταν ο παρτενέρ του Γιάγκνε στα χαφ. Οι Μαγγανάς και Εμπουλά κάλυψαν τις δύο πλευρές της επίθεσης, με τον Θεοδωρίδη στην κορυφή.

Χαμένες ευκαιρίες και... ζωγραφιά Εμπουλά

Στο πρώτο μέρος, αμφότερες οι ομάδες βρήκαν χώρους και δημιούργησαν ευκαιρίες, όμως η Κηφισιά Tutu Deals ήταν εκείνη που είχε την ουσία, βρίσκοντας τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους γηπεδούχους, μόλις στο 2ο λεπτό, όταν ο Ρικαρντίνιο δοκίμασε το πόδι του, αλλά ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 6', ο Θεοδωρίδης βρέθηκε απέναντι στον Κακαδιάρη, όμως ο τερματοφύλακας των Κιτρινομπλέ βγήκε νικητής στη μεταξύ τους μονομαχία.

Στο 8', ο Ορόθκο απείλησε με άστοχο σουτ, ενώ στο 37' ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από μακρινό σουτ του Κιμπιόκα.

Στο 38', μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι δύο ομάδες έχασαν από μία σημαντική ευκαιρία. Αρχικά, ο Κακαδιάρης απέκρουσε με δυσκολία το δυνατό σουτ του Πολυκράτη, ενώ στη συνέχεια ο αμαρκάριστος Έντερ αστόχησε από θέση βολής, έπειτα από γύρισμα του Ρικαρντίνιο.

Η Κηφισιά Tutu Deals βρήκε το γκολ στο 41ο λεπτό, και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Εμπουλά εξαπέλυσε έναν «κεραυνό» από αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του Κακαδιάρη για το 0-1.

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Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο Σεμπάστιαν Λέτο έβαλε στο ματς τον Κυριόπουλο αντί του Αποστολάκη και μετέθεσαι δεξί μπακ - χαφ τον Μαγγανά και ο νεαρός εξτρέμ που ανήκει στον Παναθηναϊκό έκανε... αισθητή την παρουσία του.

Στο 48' ο Εμπουλά έπειτα από ατομική ενέργεια έκανε το γύρισμα και ο 21χρονος ακραίος επιθετικός πλάσαρε άστοχα από το ύψος του πέναλτι. Στο 51', σε μια αντίστοιχη φάση με το γκολ της ανατροπής κόντρα στον Ηρακλή, ο Κυριόπουλος άνοιξε την μπάλα στον Πολυκράτη, ο νεαρός μπακ έκανε το γέμισμα από τα αριστερά και ο Θεοδωρίδης με πλασέ στην κίνηση έκανε το 0-2.

Στο 55' ο Καλτσάς εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά και ο Λάσκαρης αστόχησε με κεφαλιά - ψαράκι. Στο 66' και πάλι ο αρχηγός του Αστέρα AKTOR εκτέλεσε στατική φάση, αυτή τη φορά κόρνερ, ο Χρυσόπουλος έκανε καλό άλμα αλλά άστοχη κεφαλιά.

Από το 70' και μετά ο Γιώργος Αντωνόπουλος γύρισε τη διάταξη σε 4-4-2, με Μακέντα - Ρικαρντίνιο στην επίθεση, έχοντας Παπακανέλλο και Κετού στα εξτρέμ, όμως ο Αστέρας AKTOR δεν κατάφερε να γίνει πιο απειλητικός. Αντίθετα, η Κηφισιά Tutu Deals θα μπορούσε να κάνε το 0-3 τόσο στο 80', όταν ο Αμπάντα έκανε το παράλληλο γύρισμα, ο Κυριόπουλος με μια επαφή έβγαλε σε θέση βολής τον Μπένι, ο οποίος πλάσαρε άουτ, όσο και στο 86' που ο Κακαδιάρης απέκρουσε με το πόδι το πλασέ του Ζέρσον Σόουζα.

Στο 90+2' ο Καλτσάς έπιασε εντυπωσιακό βολέ εκτός βολέ και ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ στη συνέχεια ο Χρυσόπουλος αστόχησε με κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ, στην τελευταία φάση του ματς.

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης (70' Μακέντα), Καλτσάς, Γκέζος, Τσίκο (61' Κουρμπέλης), Έντερ (46' Μπουζούκης), Ορόθκο (61' Παπακανέλλος), Κιμπιόκα (61' Κετού), Ρικαρντίνιο.

Κηφισιά Tutu Deals (Σεμπάστιαν Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (46' Κυριόπουλος), Πέτκοβ, Καλοσκάμης, Ούγκο Σόουζα (70' Βαν Άιμα), Πολυκράτης (52' Αμπάντα), Γιάγκνε, Μπένι, Μαγγανάς, Εμπουλά (64' Ζέρσον Σόουζα), Θεοδωρίδης (64' Χριστόπουλος).