Διπλό «πλήγμα» στον Παναιτωλικό, καθώς τόσο ο Αποστολόπουλος όσο κι ο Μλάντεν έχουν υποστεί υποτροπή στους τραυματισμούς τους και ταλαιπωρούνται από βαριά θλάση.

Άσχημα νέα στον Παναιτωλικό για τον Απόστολο Αποστολόπουλο και τον Σεμπάστιαν Μλάντεν. Οι δυο αμυντικοί των Καναρινιών υπέστησαν υποτροπή σε πρόσφατους τραυματισμούς τους και η διάγνωση των εξετάσεων τους έδειξε πως αμφότεροι ταλαιπωρούνται από θλάση β' βαθμού στο δικέφαλο.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ τραυματίστηκε στον αγώνα με την Ελλάς Σύρου στο Αγρίνιο. Από την πλευρά του ο Ρουμάνος κεντρικός αμυντικός δεν έχει αγωνιστεί καν στην τρέχουσα σεζόν, λόγω των τραυματισμών του, μπήκε πρώτη φορά αποστολή στον αγώνα με την Κηφισιά στη Νεάπολη και το νέο του πρόβλημα προέκυψε σε προπόνηση.

Αμφότεροι θα μείνουν εκτός για περίπου δυο μήνες και συνεπώς στην καλύτερη θα επανέλθουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς προς το τέλος του έτους, με αρχές του 2026.

Αξιοσημείωτο για τον ερχόμενο αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια πως ο Γιάννης Αναστασίου δεν θα έχει διαθέσιμο κανέναν εκ των δυο πρώτης γραμμής αριστερών μπακ του ρόστερ, καθώς εκτός από τον τραυματία Αποστολόπουλο δεν είναι διαθέσιμος ούτε ο τιμωρημένος λόγω καρτών Μανρίκε.