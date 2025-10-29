Η ΑΕΚ σκοπεύει να διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους του Παναιτωλικού για την ερχόμενη αναμέτρηση των δυο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μετά τις δυο ήττες στα πρώτα μεγάλα παιχνίδια της σεζόν για το ελληνικό πρωτάθλημα, κόντρα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, θα υποδεχτεί την ερχόμενη Κυριακή (2/11, 21:00) τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους Αγρινιώτες σε ακόμα ένα εκτός έδρας ματς να έχουν τον κόσμο τους στο πλευρό τους.

Όπως προέκυψε από τη σύσκεψη ασφαλείας του αγώνα η πλευρά του Δικεφάλου σκοπεύει να δώσει ανοίξει θύρα φιλοξενούμενων για τις ανάγκες των Καναρινιών. Πλέον υπάρχει αναμονή ώστε να φανεί τόσο πόσα εισιτήρια θα διατεθούν, όσο και η τιμή τους.

Θυμίζουμε πως η Ένωση είχε φιλοξενήσει και φίλους του Πανσερραϊκού στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League, στη θύρα 48, η οποία είναι και η εξέδρα των φιλοξενούμενων για τα ευρωπαϊκά ματς.

Οι φίλοι του Παναιτωλικού έχουν δώσει το παρών την τρέχουσα σεζόν στις εκτός έδρας αναμετρήσεις με Άρη, Λεβαδειακό και Κηφισιά.