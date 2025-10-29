Το προφίλ του 18χρονου χαφ, Ρουσίτ Ζέκα, ο οποίος έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο, καθώς πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο.

Η 29η Οκτωβρίου θα είναι πάντα μια ξεχωριστή ημέρα για τον Ρουσίτ Ζέκα. Ο 18χρονος χαφ έκανε το ντεμπούτο του σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς στο 87o λεπτό του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο ο Ράφα Μπενίτεθ τον έβαλε στο ματς αντί του Έλτον Φίκαϊ.

Ο Ισπανός τεχνικός εξ αρχής έχει επικοινωνήσει πως θέλει να αναδείξει νεαρά παιδιά από την ακαδημία και αυτό το απέδειξε στο ματς Κυπέλλου στον Περιστέρι, καθώς εκτός του Ζέκα χρησιμοποίησε ως βασικούς και τους Μπρέγκου - Φίκαϊ. Θυμίζουμε πως ο κανόνας της διοργάνωσης προβλέπει την παρουσία ενός παίκτη γεννημένου από το 2004 και μετά, με δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική, στον αγωνιστικό χώρο.

Ποιος είναι όμως ο Ρουσίτ Ζέκα, ο οποίος απόψε (29/10) εκπλήρωσε το πρώτο του μεγάλο όνειρο;

Το προφίλ του Ρουσίτ Ζέκα

Ο Ρουσίτ Ζέκα γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 2007 στη Χαλκίδα και έχει ρίζες από την Αλβανία. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια της Εθνικής Ελλάδας, έχοντας τρεις εμφανίσεις με την Εθνική Νέων.

Πρόκειται για ύψους 1.85μ. αμυντικό χαφ, ο οποίος διακρίνεται για το aggressive παιχνίδι του, ενώ είναι καλός και με την μπάλα στα πόδια. Εντάχθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού σε ηλικία 10 ετών.

Σε ηλικία 16 ετών είχε την πρώτη μεγάλη ατυχία της πορείας του, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού σε αγώνα της Εθνικής U16 με τη Φινλανδία τον Μάιο του 2023 και επέστρεψε στη δράση τον Φεβρουάριο του 2024. Λίγους μήνες αργότερα, το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, το οποίο έχει διάρκεια έως το 2027.

Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 24 εμφανίσεις, με 1 γκολ και 4 ασίστ με την U19 του Παναθηναϊκού και το περασμένο καλοκαίρι έκανε την πρώτη του προετοιμασία σε επίπεδο ανδρών, υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια. Την τρέχουσα χρονιά έχει 5 συμμετοχές με την U19 του Τριφυλλιού και σκόραρε ένα γκολ.