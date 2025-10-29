Ο Παναθηναϊκός που παρατάχθηκε στο Περιστέρι με δέκα αλλαγές βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 36' με γκολ του Μπάκου, αλλά χάρη σε γκολ των Πάντοβιτς και Μλαντένοβιτς από ασίστ του Τσιριβέγια νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο και έκανε το 2/2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Περιστέρι επικρατώντας με 2-1 του Ατρομήτου για την 3η αγωνιστική της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος κι έκανε έτσι το 2/2 στον θεσμό (έχει ματς λιγότερο), αλλά και το 2/2 με τον Μπενίτεθ στον πάγκο του.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Λεωνίδας Βόκολος παρέταξε την ομάδα του μ' ένα 4-2-3-1. Κάτω από την εστία έκατσε ο Κοσέλεφ. Στο κέντρο της άμυνας ήταν οι Σταυρόπουλος Τσακμάκης ενώ στα πλάγια οι Μουντές και Παπαδόπουλος.

Στην δυάδα στο κέντρο βρέθηκαν οι Τσιγγάρας και Καραμάνης ενώ μπροστά τους έπαιξε ο Μίχορλ. Στα πλάγια της επίθεσης ξεκίνησαν οι Αϊτόρ και Μπάκου ενώ στην κορυφή της επίθεσης έπαιξε ο Τσαντήλας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ διατήρησε το 3-5-2, όμως έκανε πάρα πολλές αλλαγές. Στην ουσία κράτησε μόνο τον Τσιριβέγια στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το ματς της Κυριακής (26/10) με τον Αστέρας Aktor.

Στην εστία βρέθηκε ο Λαφόν. Η τριάδα στην άμυνα αποτελείτο από τους Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι και Φικάι. Ως μπακ που θα έχουν όλη την πλευρά αγωνίστηκαν οι Μαντσίνι και Μλαντένοβιτς. Δυάδα στο κέντρο οι Τσιριβέγια και Ρενάτο Σάντσες.

Σε θέση επιτελικού χαφ ο Μπρέγκου και μπροστά του σαν επιθετικοί οι Ταμπόρδα και Πάντοβιτς.

Οι καλές στιγμές που δεν εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός πήρε από νωρίς την πρωτοβουλία στο παιχνίδι, όμως δυσκολευόταν να βρει διόδους στην άμυνα του Ατρομήτου για να δημιουργήσει κίνδυνο είτε με σέντρες είτε με κάθετο παιχνίδι.

Η πρώτη του ευκαιρία στο 13' ήταν και η μεγαλύτερή του στο πρώτο μέρος. Οι παίκτες των «πρασίνων» άλλαξαν ωραία την μπάλα στα όρια της περιοχής. Ο Ταμπόδα έδωσε στον Μπρέγκου, εκείνος έστρωσε στον Ρενάτο Σάντσες, που έκανε το πλασέ, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η επόμενη τελική προσπάθεια για το «τριφύλλι» ήρθε στο 34ο λεπτό. Ο Μαντσίνι ελίχθηκε μέσα στην περιοχή, εκμεταλλεύτηκε την πτώση του αντιπάλου, αλλά έκανε κακό γύρισμα, ο Μλαντένοβιτς μάζεψε την μπάλα, πέρασε τον αντίπαλό του, αλλά το σουτ που δοκίμασε εντός περιοχής από διαγώνια θέση, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Δύο λεπτά οι «πράσινοι» είχαν νέα μεγάλη στιγμή. Ο Μλαντένοβιτς έκανε την κούρσα από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα, ο Ταμπόρδα βρέθηκε στην πορεία της και πλάσαρε στην κίνηση, όμως δεν το έπιασε γεμάτο κι έτσι ο Τσακμάκης πρόλαβε να βάλει το πόδι του και να κόψει.

Γκολ ο Ατρόμητος στην πρώτη του ευκαιρία

Ότι δεν μπόρεσε να πετύχει ο Παναθηναϊκός στις δικές του μεγάλες στιγμές το έκανε ο Ατρόμητος στην πρώτη του τελική. Στο 36' έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Σταυρόπουλος πήρε την κεφαλιά και ο Μπάκου σκόραρε για το 1-0.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ του πρώτου μέρους, αφού ο Ρενάτο Σάντσες στο 45+3', όταν και εκτέλεσε απευθείας φάουλ από πλάγια θέση, δεν μπόρεσε να προβληματίσει ιδιαίτερα τον Κοσέλεφ, που έδιωξε.

Κυνικός ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο, με δύο ευκαιρίες έκανε δύο γκολ

Πριν καλά καλά μπουν στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες, οι «πράσινοι» μπόρεσαν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης στην πρώτη τους καλή στιγμή.

Ο Τσιριβέγια έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα στον Πάντοβιτς, εκείνος την υποδέχθηκε άψογα, γύρισε και απέφυγε τον αντίπαλό του, ξεπέρασε και τον τερματοφύλακα και πλάσαρε προ κενής εστίας για το 1-1.

Το παιχνίδι συνέχισε να έχει πολύ λίγες ευκαιρίες, όμως και το «τριφύλλι» συνέχισε να είναι το ίδιο κυνικό με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Στο 67' ήταν η σειρά του Μλαντένοβιτς να χριστεί σκόρερ. Ο Τσιριβέγια έβγαλε μία υπέροχη μπαλιά, ο Σέρβος κατέβασε κι έκανε ένα άψογο τελείωμα κρεμώντας τον Κοσέλεφ για το 2-1.

Ο Ατρόμητος ανέβασε την απόδοσή του, όμως δεν μπόρεσε να βρει το γκολ

Κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός άφησε μέτρα στο γήπεδο στον Ατρόμητο και οι Περιστεριώτες άρχισαν να γίνονται επικίνδυνοι.

Ο Γιουμπιτάνα στο 72' έκανε ένα επικίνδυνο γύρισμα χωρίς κανείς να βρει την μπάλα και τέσσερα λεπτά μετά έχασε διπλή ευκαιρία με τους Τσιγγάρα και Τσαντήλα να ηττώνται από τον Λαφόν. Ενδιάμεσα στο 74' οι παίκτες του Ατρομήτου διαμαρτυρήθηκαν για χέρι του Πάλμερ-Μπράουν.

Οι παίκτες του Βόκολου συνέχισαν να προσπάθούν όμως, παρά τις προϋποθέσεις που είχαν σε κάποιες στιγμές, δεν μπόρεσαν να γίνουν ιδιαίτερα απειλητικοί.

Η καλύτερή του στιγμή ήρθε στο 90+4', όταν ο Μίχορλ σούταρε μέσα από την περιοχή στην κίνηση, όμως οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έπεσαν πάνω στην μπάλα και αποσόβησαν την πορεία της από την εστία.

Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός κέρδισε τελικά με 2-1 στην έδρα του Ατρομήτου κι έκανε το 2/2 φτάνοντας τους έξι βαθμούς.

Ενδεκάδες:

Ατρόμητος (πρ. Βόκολος): Κοσέλεφ, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μουντές, Παπαδόπουλος (46' Μουτουσαμί), Καραμάνης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αϊτόρ (62' Γιουμπιτάνα), Μπάκου, Τσαντήλας.

Παναθηναϊκός (πρ. Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Φικάι (88' Ζέκα), Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Ρενάτο (46' Σιώπης), Μπρέγκου (81' Νίκας), Ταμπόρδα (64' Τετέ), Μαντσίνι, Πάντοβιτς (81' Γερεμέγεφ).