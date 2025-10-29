Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Ο Ρενάτο Σάντσες εκτέλεσε, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι
Στο 13' ο Παναθηναϊκός άγγιξε το γκολ με τον Ρενάτο Σάντσες.
Σπουδαία ευκαιρία για το 1-0 έχασε ο Παναθηναϊκός στο 13' για ν' ανοίξει το σκορ κόντρα στον Ατρόμητο.
Ο Ρενάτο Σάντσες έπιασε το δεξί σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε άουτ.
@Photo credits: eurokinissi, Έλενα Βασταρδή
