Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Ο Ρενάτο Σάντσες εκτέλεσε, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι

Newsroom
Παναθηναϊκός, Ρενάτο Σάντσες

bet365

Στο 13' ο Παναθηναϊκός άγγιξε το γκολ με τον Ρενάτο Σάντσες.

Σπουδαία ευκαιρία για το 1-0 έχασε ο Παναθηναϊκός στο 13' για ν' ανοίξει το σκορ κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο Ρενάτο Σάντσες έπιασε το δεξί σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ είναι αποφασισμένος ν' αξιοποιήσει την Ακαδημία
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός, Φικάι

@Photo credits: eurokinissi, Έλενα Βασταρδή
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα