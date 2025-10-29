Οι Φικάι και ο Μπρέγκου καλούνται να δείξουν στον Ράφα Μπενίτεθ το ταλέντο τους και αν μπορούν να σταθούν στον Παναθηναϊκό.

Ο Αντριάνο Μπρέγκου βρίσκεται στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Ατρόμητο και μαζί του είναι και ο Έλτον Φικάι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ στην παρουσίασή του είχε τονίσει πρέπει ν' αξιοποιηθεί η Ακαδημία. Ο Ισπανός τεχνικός είναι αποφασισμένος να το κάνει πράξει και το ματς με τον Ατρόητο είναι μία ευκαιρία.

Ο Μπρέγκου, βέβαια, ήταν δεδομένο ότι θα ξεκινήσει, αφού σύμφωνα με τον κανονισμό στο Κύπελλο, θα πρέπει να βρίσκεται στην ενδεκάδα ένας παίκτης που να έχει γεννηθεί από την Πρωτοχρονιά του 2004 κι έπειτα, αλλά να έχει και δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική. Και ο 19χρονος Μπρέγκου πληροί τις προϋποθέσεις.

Ο νεαρός μέσος στο Περιστέρι φοράει για πέμπτη φορά τη φανέλα της πρώτης ομάδας, ενώ είναι για δεύτερη φορά βασικός. Η πρώτη ήταν στο ματς Κυπέλλου στη Λεωφόρο με την Athens Kallithea, όταν κι αγωνίστηκε για 68 λεπτά. Την τρέχουσα σεζόν έπαιξε επίσης 13' στο ματς με τον Λεβαδειακό και 4' στο παιχνίδι των προκριματικών του Europa League με την Σαμσουνσπόρ.

Στον Παναθηναϊκό πιστεύουν πολύ στον Μπρέγκου, ο οποίος έχει και τρία ματς με την Εθνική Ελπίδων, ενώ ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό έκανε στις 19/12/24 με την Ντινάμο Μινσκ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Παναθηναϊκός στο βιογραφικό του Μπρέγκου: «Ο Αντριάνο Μπρέγκου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9 Απριλίου 2006. Άρχισε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2012 στην ακαδημία «Παθιακάκη». Στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2015 και συμμετείχε στις ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών.

Στις 20 Ιουνίου 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Πράσινους με διάρκεια ως το καλοκαίρι του 2027.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2024 πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του με το Τριφύλλι καθώς χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή στο ματς με την Ντινάμο Μινσκ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League».

Ο Έλτον Φικάι

Ο Φικάι είναι αριστεροπόδαρος και παίζει τόσο στα άκρα της άμυνας, όσο και κεντρικός αμυντικός, όπως συμβαίνει σήμερα στο πλευρό του Πάλμερ-Μπράουν. Ο Φικάι είναι μέλος των μικρών εθνικών ομάδων της Αλβανίας και στον Παναθηναϊκό έχει δύο συμμετοχές. Και οι δύο ως αλλαγή. Ντεμπούτο έκανε το 2024 στο ματς με τον Παναιτωλικό, ενώ την περασμένη περίοδο έπαιξε αλλαγή στον εκτός έδρας αγώνα με τη Βίκινγκουρ. Αγωνίστηκε για 53' στη θέση του τραυματία Πάλμερ-Μπράουν.

Ο νεαρός αμυντικός για πρώτη φορά είναι βασικός με το τριφύλλι κι αυτή είναι και η πρώτη συμμετοχή του στην τρέχουσα περίοδο. Ο Παναθηναϊκός αναφέρει για τον Φικάι: «Ο Έλτον Φικάι γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου 2005 και έχει καταγωγή από την Αλβανία. Έγινε μέλος της ακαδημίας του Παναθηναϊκού το 2018 και τον Ιούλιο του 2023 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο διάρκειας ως το καλοκαίρι του 2026, ενώ τον Ιούλιο του 2024 επέκτεινε το συμβόλαιό του ως το 2028.

Στις 7 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του Τριφυλλιού στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Αλβανίας».

Ο κανονισμός για τους μικρούς

Στην προκήρυξη της ΕΠΟ αναφέρεται ο κανονισμός για τη συμμετοχή ενός παίκτης κάτω των 21 ετών. Αναλυτικά: Στο Κύπελλο Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα καθώς και στην παράταση, ενός (1) ποδοσφαιριστή γεννηθέντα το 2004 ή εντεύθεν, ο οποίος να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδας. Σε περίπτωση αλλαγής πρέπει να αντικατασταθεί με ποδοσφαιριστή που πληροί αυτά τα κριτήρια.

Σε περίπτωση τραυματισμού του παραπάνω ποδοσφαιριστή στον αγώνα και εφόσον δεν υπάρχει αλλαγή ποδοσφαιριστή, που να πληροί τα παραπάνω κριτήρια ή δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής του λόγω συμπλήρωσης των αλλαγών, η ομάδα θα αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο. Η υποχρέωση συμμετοχής παύει να ισχύει στην περίπτωση κόκκινης κάρτας αυτού του ποδοσφαιριστή ή τραυματισμού του (χωρίς τη δυνατότητα αντικατάστασής του λόγω συμπλήρωσης των αλλαγών). Για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026 εντάσσονται στην κατηγορία αυτή οι γεννηθέντες από 01.01.2004 κι εντεύθεν».