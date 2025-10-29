Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στους εκπροσώπους του Τύπου πριν την πρώτη του προπόνηση με τους παίκτες του ΟΦΗ.

Ο Χρήστος Κόντης λίγες ώρες μετά την υπογραφή του διετούς συμβολαίου του έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ. Πριν την έναρξη του προγράμματος ο Έλληνας κόουτς μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και αναφέρθηκε τόσο στην προσέγγιση από τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Μιχάλη Μπούση, όσο και για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξουν οι Κρητικοί.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της οικογένειας του ΟΦΗ, της μεγαλύτερης ομάδας στην Κρήτη. Πολύ χαρούμενος και ανυπόμονος να κάνω την πρώτη προπόνηση. Μαζί να δημιουργήσουμε κάτι ωραίο. Μου αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το κυριαρχικό, και θα προσπαθήσουμε να το περάσουμε στους παίκτες. Να χαίρονται οι παίκτες και εγώ που τους βλέπω, αλλά και οι οπαδοί.

Η δουλειά μας είναι να δούμε τι θα κάνουμε για να ανέβουμε στη βαθμολογία. Να φτιάξουμε μία ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική. Είμαι ένας φιλόδοξος προπονητής. Μαζί με τις φιλοδοξίες της ομάδας να έρθουμε κοντά και να πετύχουμε κάτι σπουδαίο. Θεωρώ ότι αν έρθουν τα αποτελέσματα, αυτά φέρνουν καλή ψυχολογία. Μετά όρεξη. Ξαναλέω, να φτιάξουμε μία ανταγωνιστική ομάδα που της αρέσει το ποδόσφαιρο. Η ομάδα θα αλλάξει τον τρόπο που παίζει. Θα παίζουμε κυρίαρχο ποδόσφαιρο, θα έχουμε κατοχή, υπεροχή. Θέλουμε ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Θα υπάρχει καθοδήγηση στην προπόνηση.

Η ομάδα πρέπει να είναι στο 5-8. Ο υψηλότερος στόχος είναι η 5η θέση. Όλα αυτά εξαρτώνται βέβαια από τους παίκτες και από εμάς. Θέλω να πω ότι νιώθω πολύ όμορφα. Οι άνθρωποι του ΟΦΗ με αγκάλιασαν. Μου έδειξαν πόσο με θέλουν. Αυτό με κάνει να νιώθω ότι έχω παραπάνω ευθύνη. Να τους δικαιώσω και να κάνουμε ωραία πράγματα. Εξ αρχής, όταν μιλήσαμε με τον πρόεδρο και μου έδειξε πόσο με ήθελε, μου άρεσε. Ο ΟΦΗ είναι πρόκληση.

Σαν Έλληνας προπονητής θέλω να δείξω αυτό που μπορώ. Ο ΟΦΗ μπορεί να μου το προσφέρει αυτό. Να βάλουμε όλοι μαζί τη δική μας σφραγίδα στην εξέλιξη της ομάδας. Είναι κλισέ αυτό με τη δουλειά, αλλά δεν μου αρέσουν οι μεγάλες δηλώσεις. Μου αρέσει αυτό που κάνω, ζω γι’ αυτό, έχω μία ομάδα παικτών που μπορούν να δώσουν περισσότερα. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε κάτι ωραίο μέσα στο γήπεδο, να συνδυαστεί με καλά αποτελέσματα και να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο.

Εμένα όπως ξαναείπα μου αρέσει το κυρίαρχο ποδόσφαιρο. Να δημιουργούμε ευκαιρίες μέσα από το παιχνίδι. Να έχουμε καλή παρουσία και ανασταλτική λειτουργία, να υπάρχει ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Να τα βγάλουμε αυτά στο επόμενο ματς με τον Αστέρα.

Ο κάθε παίκτης θέλει καθοδήγηση, να του δείξεις τον τρόπο, και το ταλέντο υπάρχει. Η εμπειρία μαζί με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές πρέπει να συνδυαστούν και να δημιουργηθεί ένα σύνολο που θα κερδίζει κάθε Κυριακή».