Μπούσης: «Ο Κόντης μοιράζεται το όραμά μας, πρέπει να είμαστε περισσότερο ενωμένοι από ποτέ»

Το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον νέο προπονητή της ομάδας, Χρήστο Κόντη.

Ο Χρήστος Κόντης είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής του ΟΦΗ, καθώς πλέον έπεσαν οι υπογραφές και έχουμε την επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για μια περίπτωση που χειρίστηκε προσωπικά ο Μιχάλης Μπούσης, με τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ να στέλνει με δήλωση του στη σελίδα της ομάδας το μήνυμα του για την επόμενη ημέρα, ζητώντας ενότητα.

Η δήλωση του Μιχάλη Μπούση

«Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω τον Χρήστο Κόντη ως τον νέο προπονητή της ομάδας μας. Είμαι βέβαιος ότι η τεχνογνωσία του, η ηγετική του ικανότητα και η ποδοσφαιρική του φιλοσοφία και φιλοδοξία θα βοηθήσουν την ομάδα μας να κάνει το επόμενο βήμα και να γεμίσει περηφάνια τους φιλάθλους μας.

Μοιράζεται το όραμά μας και τη φιλοδοξία μας για μια δυνατή, ανταγωνιστική και παθιασμένη ομάδα, που θα εκπροσωπεί τις αξίες του συλλόγου μέσα και έξω από το γήπεδο.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Καλώ όλους τους φιλάθλους μας να σταθούν στο πλευρό του νέου μας προπονητή και των ποδοσφαιριστών μας, να γεμίσουν το γήπεδο με ενέργεια και πίστη και να τους στηρίξουν σε κάθε πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα!».