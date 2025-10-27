Ο Λεβαδειακός έχει 12 βαθμούς σε 8 ματς και αυτή είναι η τρίτη καλύτερη εκκίνηση στην ιστορία του.

Ο Λεβαδειακός έμεινε πίσω στο σκορ με τον Άρη, αλλά κατάφερε να βρει απάντηση και να πάρει έστω τον βαθμό.

Η ομάδα της Βοιωτίας πλέον έχει 12 βαθμούς σε 8 αγώνες κι αυτή είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση της ιστορίας της με την ολοκλήρωση οκτώ αγωνιστικών.

Η κορυφαία ήταν τη σεζόν 2017-18 όταν είχε 14 βαθμούς με 3 νίκες και 5 ισοπαλίες. Στον πάγκο του ο Λεβαδειακός είχε τον Ζοσέ Ανιγκό και ήταν αήττητος. Ηττήθηκε 1-0 την ένατη αγωνιστική εκτός έδρας. Από την ΑΕΛ Novibet με την οποία παίζει τώρα πάλι την ίδια αγωνιστική στη Λάρισα!

Η δεύτερη καλύτερη επίδοση σε οκτώ αγωνιστικές ήταν οι 13 βαθμοί τη σεζόν 1989-90. Τότε, με τον Τέλη Μπατάκη στον πάγκο. Με τον ίδιο προπονητή μία σεζόν νωρίτερα, ο Λεβαδειακός είχε επίσης 12 βαθμούς σε 8 ματς, όσους και τώρα.

Οι Βοιωτοί αν κατάφερναν να επικρατήσουν του Άρη θα ισοφάριζαν το ρεκόρ τους την όγδοη αγωνιστική. Την τρέχουσα σεζόν, πάντως, έχουν 19 γκολ ενεργητικό, ενώ τα περισσότερα που είχαν σημειώσει στα ίδια ματς ήταν 15 γκολ την περίοδο 1989-90.

Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου κυνηγάει την καλύτερη κατάταξη της ιστορίας της. Τη σεζόν 2011-12 τερμάτισε έβδομη κι αυτή ήταν η καλύτερη επίδοση. Εκείνη τη σεζόν στα πρώτα οκτώ παιχνίδια ο Λεβαδειακό είχε 10 βαθμούς, δύο λιγότερους σε σχέση με τώρα. Αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι ο Λεβαδειακός μπορεί να τερματίσει στις θέσεις 5-8 και γιατί όχι να διεκδικήσει κι ευρωπαϊκό εισιτήριο!

Τη σεζόν 2017-18 που είχε τους 14 βαθμούς, τερμάτισε 10ος, ενώ όταν είχε 13 βαθμούς τερμάτισε 13ος το 1990 και 12ος με τους 12 βαθμούς το 1989.

Αναλυτικά οι επιδόσεις του Λεβαδειακού μέχρι την όγδοη αγωνιστική

Σεζόν Ν.-Ι.-.Η. Βαθμοί