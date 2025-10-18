Αυτός είναι ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου: Το μοντέλο παιχνιδιού και η φιλοσοφία που ακολουθεί η ομάδα

Η τακτική που έχει εμφυσήσει ο Νίκος Παπαδόπουλος στον Λεβαδειακό, οι βασικές αρχές του παιχνιδιού του και η φιλοσοφία που ακολουθεί το κλαμπ.

Ο Λεβαδειακός αποτέλεσε πέρυσι την ομάδα έκπληξη του πρωταθλήματος και φέτος συνεχίζει να εντυπωσιάζει έχοντας ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, που συνοδεύονται και από την ανάλογη εικόνα.

Το κλαμπ της Βοιωτίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, απέχοντας έξι βαθμούς από την κορυφή και όντας μπροστά από Άρη και Παναθηναϊκό (έχει έναν αγώνα λιγότερο ο δεύτερος) κι έχοντας παράλληλα σκοράρει τα περισσότερα τέρματα από κάθε άλλη ομάδα 16.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος δημιούργησε μία ομάδα πρότυπο για τα δεδομένα της, έχοντας πάντα και την στήριξη της διοίκησης, που ήταν πολύ σημαντική τόσο στις... στραβές όσο και στην υλοποίηση του πλάνου, παρέχοντάς όσα περισσότερα μπορεί σε χρήματα και τεχνογνωσία.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε πως κατάφεραν στην Λιβαδειά να γίνουν τον τελευταίο σχεδόν ενάμιση χρόνο μία ομάδα... παράδειγμα για όλες τις υπόλοιπες αντίστοιχης δυναμικής του πρωταθλήματος, εκτός των μεγάλων.

Η κατοχή, τα τρανζίσιον και η δουλειά στο τελευταίο τρίτο

Ο Λεβαδειακός είναι μία ομάδα που κάνει κάτι πολύ ασυνήθιστο για ένα ελληνικό κλαμπ, που δεν ανήκει στους πέντε μεγάλους.

Θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια του και να παίξει. Δεν είναι τυχαίο πως οι Βοιωτοί είναι το έκτο κλαμπ σε κατοχή μπάλας στο φετινό πρωτάθλημα έχοντας 55,5% κατά μέσο όρο, πίσω μόνο από τους πέντε μεγάλους.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος θέλει η ομάδα του να ανεβαίνει στο γήπεδο κάνοντας αρκετές πάσες για να διατηρεί έτσι την συνοχή της, αποφεύγοντας τα πολλά ρίσκα.

Δεν είναι τυχαίο πως σύμφωνα με το Wyscout, η ομάδα του είναι 6η σε πάσες στο πρωτάθλημα με 410,97 ανά 90', αλλά και πρώτη στις πάσες ανά λεπτό κατοχής μαζί με τον Παναθηναϊκό με 15,9 κατά μέσο όρο. Σε ποσοστό επιτυχίας των μεταβιβάσεων αυτών είναι στην τρίτη θέση με 86,5% ενώ είναι παράλληλα προτελευταία ομάδα σε απώλειες κατοχής με μόλις 83,96 ανά 90'.

Όταν φτάσει με την μπάλα στο επιθετικό τρίτο, εκεί μπαίνει στο παιχνίδι και η ποιότητα των παικτών.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν είναι κάποιος που αφήνει απόλυτη ελευθερία στους παίκτες του στο κομμάτι αυτό του γηπέδου. Μέσα από δουλειά που γίνεται στην προπόνηση καλλιεργεί στους παίκτες του «συνήθειες» στο κομμάτι αυτό, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να τους βοηθούν να βγάζουν συνδυασμούς είτε μέσω κάθετων πασών και γυρισμάτων είτε και μέσω σεντρών. Για να έχει αποτέλεσμα αυτό, στόχος είναι να πατούν στην περιοχή και όσοι περισσότεροι παίκτες γίνεται (6η ομάδα σε επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή με 15,91 ανά 90').

Φυσικά σαν ομάδα αναζητά αρκετά και τις καταστάσεις 1vs1, όπου εκεί μπαίνει στο παιχνίδι και το στοιχείο της ατομικής ποιότητας του ποδοσφαιριστή πιο έντονα.

Σε όλα αυτά δεν υπάρχει κάποιος δογματισμός. Αν για παράδειγμα παρατηρηθεί πως μία μέρα λόγω της έντονης και τακτικά καλής πίεσης του αντιπάλου υπάρχει πρόβλημα στο build-up, τότε θα προκριθεί η λύση των μεγάλων μεταβιβάσεων, αλλά αυτό δεν συμβαίνει συχνά, γι' αυτό και οι Βοιωτοί είναι τρίτοι από το τέλος σε μακρινές πάσες σε όλη την λίγκα με 35,94 ανά 90'.

Ο τρόπος που έχει επιλέξει να αναπτύσσεται η ομάδα του δεν επηρεάζει μόνο την επιθετική λειτουργία, αλλά και την αμυντική.

Οι πολλές αυτές πάσες με τις οποίες ανεβάζει την μπάλα ο Λεβαδειακός τον βοηθούν να έχει καλή ισορροπία και να είναι κοντά οι γραμμές. Έτσι σε περίπτωση που η μπάλα χαθεί σε κάποιο σημείο, οι παίκτες του βρίσκονται κοντά μεταξύ τους και μπορούν ασκώντας άμεση πίεση, να ανακτήσουν την κατοχή της μπάλας (το λεγόμενο counter pressing) και να σταματήσουν μία πιθανή άμεση επίθεση του αντιπάλου εν τη γενέσει της.

Φυσικά, αυτό είναι ένα κομμάτι μόνο της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας. Η βασική τακτική της στο κομμάτι αυτό είναι να τοποθετείται σε μεσαίο μπλοκ και να περιμένει εκεί τον αντίπαλο. Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται ένα παράδειγμα με τον Λεβαδειακό να περιμένει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο στο μεσαίο τρίτο έχοντας έξι παίκτες πάνω από την σέντρα.

Όταν η ομάδα της Βοιωτίας ανακτά την κατοχή εξετάζει πάντα και την πιθανότητα να πάει σε άμεση επίθεση. Μέσα από την δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει εμφυσήσει στους παίκτες του τα κριτήρια για να λάβουν την κατάλληλη απόφαση κάθε φορά για το τι είναι καλύτερο στις καταστάσεις αυτές να τρέξουν και να επιτεθούν άμεσα ή να κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους.

Στόχος το ελκυστικό ποδόσφαιρο

Ο Λεβαδειακός πήρε την δύσκολη απόφαση να αφήσει πίσω του το ποδόσφαιρο της σκοπιμότητας. Προφανώς πάλι παίζει με στόχο στη νίκη και όχι μόνο για την... χαρά του παιχνιδιού. Αλλά πλέον σκοπός όλων στην ομάδα είναι να συνδυάζουν το τερπνόν μετά του ωφελίμου.

Δουλειά για την διαδικασία αυτή είχε γίνει και από προηγούμενους τεχνικούς όπως οι Ταουσιάνης και Νιόπλιας, όμως αυτή η βερσιόν του Λεβαδειακού του Νίκου Παπαδόπουλου είναι η πιο επιτυχημένη εφαρμογή της.

Πέρυσι ο Λεβαδειακός αποτέλεσε την ομάδα έκπληξη του πρωταθλήματος, χάνοντας την είσοδο στα Play Off 5-8 τις τελευταίες αγωνιστικές.

Η άσχημη... επίγευση που έμεινε στο τέλος παραμερίστηκε, με την διοίκηση και τον προπονητή να αποφασίζουν να συνεχίσουν ακάθεκτοι στο ίδιο πλάνο ανανεώνοντας το καλοκαίρι την μεταξύ τους συνεργασία.

Η ομάδα βασίστηκε στους ποδοσφαιριστές που είχε πέρυσι, αφού δεν είχε κάποια σημαντική απώλεια ενώ έγιναν και κάποιες ποιοτικές προσθήκες όπως οι Παλάσιος, Λαγιούς και Λοντίγκιν (αλλά και οι νεαροί Φίλων και Γκούμας). Η δουλειά διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο και το αποτέλεσμα είναι το περσινό έργο να συνεχίζεται και να φαίνεται πως έχει γίνει και καλύτερο.

Ο Λεβαδειακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει σκοράρει τα περισσότερα τέρματα απ' όλους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα 16 αυτά τέρματα μπορεί να είναι λίγα παραπάνω απ' όσα τους αναλογούν με βάση το μοντέλο των (11,01xG, έχουν σκοράρει 4,99 παραπάνω), ωστόσο ακόμα και με βάση την απειλή οι Βοιωτοί είναι τρίτοι στο πρωτάθλημα.

Η πιο τιμητική ίσως πρωτιά τους απ' όλες είναι εκείνη που αφορά τον μέσο όρο της απειλής των τελικών τους, που είναι ο καλύτερος στο πρωτάθλημα. Κάθε τελική του Λεβαδειακού αξίζει 0,17xG, κοινώς έχει 17% πιθανότητες να γίνει γκολ. Σκεφτείτε απλώς πως η απειλή μίας μέσης τελικής ισούται με 0,10. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο ποιοτικές τελικές φτιάχνουν αυτή τη στιγμή οι Βοιωτοί και γιατί μπορούν να σκοράρουν με τέτοια συχνότητα.

Δεν είναι τυχαίο πως αυτή τη στιγμή έχουν κερδίσει όλες τις ομάδες που είναι ισοδύναμες με κείνους σε πρωτάθλημα και Κύπελλο κι έχουν μία ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και δύο ήττες από ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Στο επίκεντρο και η ανάδειξη νεαρών παικτών

Η διοίκηση του Λεβαδειακού έχει εμπειρία πολλών ετών στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ξέρει πολύ καλά πως για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά μία ομάδα, που δεν ανήκει στους πέντε μεγάλους, πρέπει να βασιστεί στα νέα παιδιά είτε αυτά προέρχονται από κείνη είτε από άλλα κλαμπ.

Η ανάδειξη ποδοσφαιριστών βοηθάει τόσο στο οικονομικό κομμάτι, αφού γλιτώνει μεταγραφές στον σύλλογο, αλλά ταυτόχρονα του προσφέρει και ευκαιρία για πωλήσεις που μπορούν να φέρουν πολλά έσοδα στην ομάδα, όπως έγινε με την περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη, που αρχικά έφυγε με λίγα χρήματα, αλλά έφερε περισσότερα μετέπειτα λόγω του ποσοστού μεταπώλησης που είχε κρατήσει η ομάδα.

Αυτή τη στιγμή ο Λεβαδειακός αποτελεί την 5η νεότερη ομάδα του πρωταθλήματος έχοντας μέσο όρο ηλικίας 27,4 ετών.

Ο ελληνικός κορμός του αποτελείται αυτή τη στιγμή από δέκα ποδοσφαιριστές συμπεριλαμβανομένων και των Λοντίγκιν, που παίζει για την εθνική Ρωσίας και Κωστή, που είναι Κύπριος.

Οι Λιάγκας, Βήχος και Τσάπρας είναι παιδιά που έχουν βγει από την ακαδημία της ομάδας, οι Γκούμας και Φίλων αποκτήθηκαν από την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Κάτρης είναι δανεικός από τον Παναθηναϊκό (για δεύτερη σεζόν) ενώ υπάρχουν και οι Συμελίδης, Πλέγας, που είναι πιο μεγάλοι και δεν έχουν βγει από την ομάδα.

Ο κορμός αυτός έχει μέσο όρο ηλικίας 25,3 ετών (!!). Αν δε αφαιρέσουμε το Λοντίγκιν που είναι 35, πάει στα 24,2 έτη και δείχνει την πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στο recruitment από την ομάδα της Βοιωτίας.

Αυτή δεν γίνεται από ένα άτομο, αλλά συνολικά. Η διοίκηση παρέχει τους πόρους που απαιτούνται τόσο για την απόκτηση των παικτών όσο και για την ύπαρξη ανθρώπων που θα βρίσκουν αυτά τα παιδιά, δηλαδή τον τεχνικό διευθυντή και τους συνεργάτες του (σκάουτινγκ κλπ), οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία και τις γνωριμίες τους.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα που είχε ο Λεβαδειακός στον τομέα αυτό είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος πριν έρθει στην Λιβαδειά πέρασε από τις Εθνικές ομάδες, μένοντας για δύο χρόνια στην Κ21 (2022-2024) και άρα έψαξε πολύ καλά τα παιδιά των μικρότερων ηλικιών.

Η γενναιότητα του Λεβαδειακού να απαρνηθεί αυτό το κλασσικό στυλ ποδοσφαίρου και συμπεριφοράς που ακολουθούν σχεδόν όλες οι ομάδες στην Ελλάδα εκτός big-5 δείχνει σε όλους πως υπάρχει και άλλος δρόμος.

Φυσικά και είναι δύσβατος, όμως η «αρμάδα» του Νίκου Παπαδόπουλου αποδεικνύει πως με τους κατάλληλους ανθρώπους και την ανάλογη δουλειά και υπομονή όλοι μπορούν να τον διαβούν. Μέχρι τότε αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον που θα καταλήξει το φετινό ταξίδι των Βοιωτών.