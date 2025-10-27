Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta τον Ολυμπιακό του χθεσινού ντέρμπι.

Την στιγμή κατά την οποία ο αντίπαλος του προπονητής έπαιξε με καθαρά τρεις κεντρικούς χαφ (Μάριν, Πινέδα, Μάνταλος), ο Μεντιλίμπαρ δεν κώλωσε να παίξει ο ίδιος με δύο κεντρικούς χαφ (Γκαρθία, Έσε) ρισκάροντας να χάσει, όπως λέμε, το κέντρο.

Η ιδέα του, όμως, να παίξει με δύο σέντερ φορ, με τον Ταρέμι πιο πίσω από τον Ελ Κααμπί, αποδείχθηκε όχι απλά σωστή, αλλά κίνηση ματ. Ο Ολυμπιακός όχι απλά δεν έχασε τη μάχη του κέντρου, με τον Ιρανό να μειώνει τις συνέπειες της υπέρ της ΑΕΚ αριθμητικής διαφοράς (τρεις εναντίον δύο) στον ευαίσθητο χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά παράλληλα με την παρουσία του υψηλόσωμου επιθετικού μπόρεσε και «γέμισε» την αντίπαλη περιοχή, στην οποία δεν είχε μόνο τον Ελ Κααμπί, όπως είχε συνήθως, αλλά πολλές φορές και τον Ταρέμι.

Και δικαιώθηκε πανηγυρικά. Ο Ολυμπιακός…

Σκόραρε ένα γκολ με κεφαλιά του Ταρέμι από την εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε, έχοντας ψηλώσει την ενδεκάδα του.

Πήρε ένα πέναλτι (για το 1-0) με κεφαλιά επίσης του Ταρέμι από σέντρα του Κοστίνια.

Είχε μία καθαρή ευκαιρία για γκολ με κεφαλιά του Ελ Κααμπί από σέντρα επίσης του Κοστίνια.

Είχε κι άλλη κεφαλιά (άστοχη) του Ελ Κααμπί από καλή θέση από σέντρα του Ποντένσε.

Είχε κι άλλη καθαρή ευκαιρία για γκολ με σουτ του Ποντένσε από στρώσιμο της μπάλας του Ελ Κααμπί.

Όλα αυτά ήταν αρκετά για να πάρει το τρίποντο στο πρώτο φετινό ντέρμπι του στο Καραϊσκάκη-κι όταν ο Ολυμπιακός δίνει πρώτο εντός έδρας στο Καραϊσκάκη, αυτό σημαίνει νίκη, όπως έχω καταγράψει.

Στην πραγματικότητα ένα καλό ημίχρονο της ομάδας του Μεντιλίμπαρ έφτανε για το πρώτο φετινό τρίποντο σε ντέρμπι ίσως γιατί το ματς ήταν στο σπίτι του, ίσως γιατί αντίπαλος ήταν η ΑΕΚ, που σε αυτό το γήπεδο έχει χάσει τον παράγοντα ψυχολογία.

Ένα ημίχρονο στη Λεωφόρο έφτανε για μία ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και ένα ημίχρονο στην Τούμπα δεν έφτανε ούτε για μία ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, οπότε μία στόχευση πρέπει να είναι η απόδοση του Ολυμπιακού να έχει μεγαλύτερη διάρκεια-κι αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για το Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς έρχεται πολύ γρήγορα το παιχνίδι με την σούπερ φορμαρισμένη PSV, που κερδίζει συνεχώς και δη εμφατικά τόσο στο ολλανδικό πρωτάθλημα, όσο και στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Τέλος πάντων, για να επιστρέψουμε στο χθεσινό ματς, πρωταγωνιστές ήταν ακριβώς αυτοί οι τέσσερις παίκτες που ήταν στις πέντε παραπάνω καλύτερες φάσεις, καλύτερες του Ολυμπιακού στο παιχνίδι: ο Ταρέμι, ο Κοστίνια, ο Ποντένσε κι ο Ελ Κααμπί, που με την παράλληλη παρουσία του Ταρέμι μπόρεσε και ξεμαρκαρίζονταν πιο εύκολα από τους αντίπαλους αμυντικούς. Πολλή δουλειά κι από τους σκληροτράχηλους Γκαρθία, Έσε στον κεντρικό άξονα, αλλά κι από τους Ρέτσο (διακριθείς), Πιρόλα, ενώ πολλά πράγματα έδωσαν κι ο Καμπελά με τον Μπρούνο, μετά τα αρχικά χαζά λάθη του.

Βοήθησαν από τις αλλαγές οι Σιπιόνι και Ρόντινεϊ, ενώ ο Τσικίνιο αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτοιμος να παίξει και ορθώς έμεινε στον πάγκο. Οι Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ έπαιξαν λίγο, όμως «μπήκαν» στο παιχνίδι.

Άσχετο: Ακόμη τραβάει τη φανέλα του επιθετικού του Βόλου ο αμυντικός του ΠΑΟΚ. Κι ακόμη να δουν το πέναλτι, με το αποτέλεσμα στο 0-0, ο διαιτητής Βεργέτης κι ο VAR Παπαπέτρου. Θα «κόλλησαν» φαίνεται από τον Νταμπάνοβιτς που δεν έδωσε ίδιο (οκ και χειρότερο) πέναλτι υπέρ των Γάλλων στο Λιλ-ΠΑΟΚ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πολύ καλά έκανε και δεν έπαιρνε ρίσκα στις εξόδους του ο Τζολάκης, διώχνοντας δύο φορές την μπάλα με γροθιά σε ψηλές σέντρες και μαζεύοντας την τη μία φορά που ένιωσε ασφαλής να το κάνει. Όταν είσαι σε μία περίοδο που δεν σου πάνε καλά τα πράγματα, καλό είναι να παίζεις πιο σίγουρα, αποφεύγοντας πιθανά λάθη και καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα σε εσένα και στην ομάδα.

Πολύ άσχημα έκανε, όμως, ο Τζολάκης που πήρε ρίσκο σε εκείνη τη φάση στο α΄ ημίχρονο, η οποία τελικά υποδείχθηκε (και ήταν) οφσάϊντ σε μία επίθεση της ΑΕΚ. Δεν είχε κανένα λόγο να βγει τόσο μακριά από την εστία του-η, τέλος πάντων, αν ήθελε να το κάνει σωστά έπρεπε να βγει πολύ πιο γρήγορα. Μαγκιά του που διόρθωσε το λάθος του κάνοντας στην κατάληξη της φάσης μία υπέροχη επέμβαση σε σουτ του Μάνταλου, αφού νωρίτερα όμως είχε σώσει την εστία του ο Πιρόλα, διώχνοντας την μπάλα με κεφαλιά προ κενής εστίας σε πλασέ αντίπαλου κυνηγού…

Και για το τέλος ένα ιμότζι