Ολυμπιακός: Τα αποτελέσματα του όταν δίνει πρώτο εντός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τα αποτελέσματα των αγώνων Ολυμπιακού-ΑΕΚ, όταν πρόκειται για τα πρώτα εντός έδρας ντέρμπι του Ολυμπιακού!

Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ αύριο στο Καραϊσκάκη έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Μία από αυτές; Είναι το πρώτο φετινό ντέρμπι της ομάδας του Μεντιλίμπαρ στο Καραϊσκάκη.

Ας τσεκάρουμε λοιπόν τα αποτελέσματα των αγώνων Ολυμπιακού-ΑΕΚ όταν αυτοί αποτελούν τα πρώτα ντέρμπι του Ολυμπιακού στο γήπεδο του σε ένα πρωτάθλημα. Έχει ενδιαφέρον, διότι όλα τα αποτελέσματα τους είναι τα ίδια εδώ και 25 χρόνια!

Αναλυτικά:

24 Νοεμβρίου 2024 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1

27 Οκτωβρίου 2019 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0

2 Οκτωβρίου 2016 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0

17 Οκτωβρίου 2015 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-0

10 Μαρτίου 2013 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0

5 Οκτωβρίου 2008 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0

4 Νοεμβρίου 2000 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1

Βλέπουμε μάλιστα ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει και τις εφτά φορές που το πρώτο του εντός έδρας ντέρμπι ήταν με την ΑΕΚ, αλλά και ότι οι νίκες του ήταν με μίνιμουμ σκορ 2-0, φτάνοντας έως και 4-0!

Παρεμπιπτόντως, σχεδόν όλες οι νίκες του ήταν αμέσως πριν η, αμέσως μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια του, όπως τώρα που έπαιξε με την Μπαρτσελόνα. Το 2000 ήταν πριν το Λιόν-Ολυμπιακός 1-0, το 2008 ήταν μετά το Ολυμπιακός-Νόρτζελαντ 5-0, το 2015 ήταν πριν το Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Ολυμπιακός 0-1, το 2016 ήταν μετά το Ολυμπιακός-ΑΠΟΕΛ 0-1, το 2019 ήταν μετά το Ολυμπιακός-Μπάγερν 2-3 και το 2024 πριν από το Στεάουα-Ολυμπιακός 0-0.

Να δούμε αν θα συνεχιστεί και τώρα αυτό το απίστευτο σερί του Ολυμπιακού να κερδίζει την ΑΕΚ, όταν δίνει εναντίον της το πρώτο του εντός έδρας ντέρμπι.

Άσχετο: Συμφωνούμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τα πάνω του από εκείνη τη νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα και δη με ανατροπή, μετά από πέντε παιχνίδια του χωρίς νίκη! Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια «ανασταίνει» τον ΠΑΟΚ.

Ήταν πάλι φθινόπωρο του 2023, όταν ο ΠΑΟΚ ήταν 4ος στη βαθμολογία, πίσω από ΠΑΟ, Ολυμπιακό κι ΑΕΚ και επισκέφθηκε το Καραϊσκάκη μετά από ήττα του 0-2 με κάτω τα χέρια από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια.

Κέρδισε λοιπόν τότε με 4-2 (4-0 το σκορ έως το 86’!) τον Ολυμπιακό, πήρε φόρα και δεν σταμάτησε ποτέ, παίρνοντας το πρωτάθλημα και φτάνοντας έως τα προημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Όταν ένας παίκτης δεν είναι καλά, όσο καλός κι αν είναι, μάλλον γίνεται πραγματικά ικανός για το χειρότερο. Θυμάμαι το στιγμιότυπο από τον αγώνα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, με τον γκολκίπερ Τσέζνι να δίνει την μπάλα με απρόσεκτη πάσα του στον Ζέλσον έξω από την περιοχή του για δεύτερη φορά μέσα στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Κι ο Ζέλσον, σε αντίθεση με την πρώτη φορά που έχασε το κοντρόλ και έγινε η αντεπίθεση της Μπαρτσελόνα για το 1-0, αυτή τη φορά υποδέχεται σωστά την μπάλα (ήταν και πιο καλή η…πάσα του γκολκίπερ!) και έχει δίπλα του, αριστερά, τον Ελ Κααμπί, σε θέση να σουτάρει από το ημικύκλιο της περιοχής. Κι αντί να του δώσει την μπάλα με μία απλή πάσα, αποφάσισε να μπουκάρει ο ίδιος στην περιοχή και εν τέλει να γυρίσει την μπάλα στο πουθενά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι ☹️