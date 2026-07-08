Στα περίπου 5 εκατ. ευρώ θα βρεθεί η χρυσή τομή για την απόκτηση του Γιοέλ Ρόκα από τον Ολυμπιακό.

Τελική ευθεία για την περίπτωση του νεαρού εξτρέμ Γιοέλ Ρόκα. Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και από την Ισπανία θα κλείσει τη συμφωνία για τον παίκτη της Τζιρόνα περίπου στα 5 εκατ. ευρώ (από 4.5 ως μαξ 5).

Όπως όλα δείχνουν ως την Πέμπτη θα κλείσει οριστικά αυτή η μεταγραφή του 21χρονου. Ενός παίκτη που πρωτοέπαιξε στη La Liga στα 17 του χρόνια και τον ξέρει πολύ καλά το νυν ερυθρόλευκο τεχνικό επιτελείο. Εκτός των άλλων και ενός παίκτη που κυνηγά μεταγραφικά καιρό τώρα το ερυθρόλευκο club. Ο Ολυμπιακός βέβαια από την άλλη είναι να πάρει και άλλον έναν ακραίο κυνηγό.

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