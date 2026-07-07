Ολυμπιακός: Δανεικός στη Ρίο Άβε ο Νασιμέντο γράφουν οι Πορτογάλοι
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία, ο Ντιόγκο Νασιμέντο θα επαναπατριστεί, μετά από σχεδόν ένα χρόνο στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Ρίο Άβε.
Πιο συγκεκριμένα, ο 24χρονός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού φαίνεται πως δεν βρίσκεται στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την επόμενη σεζόν, καθώς απουσίαζε και από την πρώτη προπόνηση της ομάδας για φέτος και θα μετακομίσει ως δανεικός στον σύλλογο της Primeira Liga, ώστε να μπορέσει να βρει χρόνο συμμετοχής.
Ο νεαρός μέσος, ο οποίος ήρθε στον Πειραιά το περασμένο καλοκαίρι από τη Βιτζέλα αντί τεσσάρων περίπου εκατομμυρίων ευρώ, δεν εντυπωσίασε τους ερυθρόλευκους με τις εμφανίσεις του και σε 26 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου κατέγραψε 1 γκολ και 3 ασίστ.
🚨🟢⚪️ Diogo Nascimento no Rio Ave… o relógio está a contar!— Sebastião Sousa-Pinto (@sebsousapinto) July 7, 2026
Médio será emprestado pelo Olympiacos e regressa a Portugal, um ano depois. 🇵🇹 pic.twitter.com/qxY6K2TScz
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.