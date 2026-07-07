Πορτογαλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Ντιόγκο Νασιμέντο θα επιστρέψει στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Ρίο Άβε, με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία, ο Ντιόγκο Νασιμέντο θα επαναπατριστεί, μετά από σχεδόν ένα χρόνο στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Ρίο Άβε.

Πιο συγκεκριμένα, ο 24χρονός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού φαίνεται πως δεν βρίσκεται στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την επόμενη σεζόν, καθώς απουσίαζε και από την πρώτη προπόνηση της ομάδας για φέτος και θα μετακομίσει ως δανεικός στον σύλλογο της Primeira Liga, ώστε να μπορέσει να βρει χρόνο συμμετοχής.

Ο νεαρός μέσος, ο οποίος ήρθε στον Πειραιά το περασμένο καλοκαίρι από τη Βιτζέλα αντί τεσσάρων περίπου εκατομμυρίων ευρώ, δεν εντυπωσίασε τους ερυθρόλευκους με τις εμφανίσεις του και σε 26 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου κατέγραψε 1 γκολ και 3 ασίστ.