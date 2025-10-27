Παρακάμερα Gazzetta μετά το Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0: Ο MVP Ταρέμι, η αποθέωση σε Ροντινέι-Ρέτσο και το... λαμπούμπου του Ρότα (vid)
Η κάμερα του Gazzetta έπιασε μικρά - μικρά που βάζουν... αλάτι στη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ με 2-0. Ο MVP Ταρέμι, οι Ρέτσος - Ροντινέι, Εσε και Σιπιίονι που έκαναν τον κόσμο να τους αποθεώσει βλέποντάς τους έξω από το γήπεδο.
Οι φίλοι του Ολυμπιακού τραγούδησαν με τους παίκτες την πρώτη φετινή νίκη σε ντέρμπι. Μετά αποθέωσαν τον Μουζακίτη - όπως είδατε στα πλάνα του Gazzetta, ενώ το ίδιο συνέβη και με τους άλλους ερυθρόλευκους.
Η... κάμερά μας επίσης έπιασε τον Ρότα να αποχωρεί για το πούλμαν της ομάδας μ' ένα λαμπούμπου να ξεχωρίζει στην τσάντα του.
Δείτε το video του Νίκου Ράπτη για το Gazzetta:
