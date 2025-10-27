Μικροί και μεγάλοι φίλοι του Ολυμπιακού περίμεναν τους παίκτες για μια φωτογραφία με τον Μουζακίτη να είναι στους... αγαπημένους του κόσμου!

«Μούζα αλάνι για πάντα στο Λιμάνι», φώναζε ο κόσμος στο νεαρό χαφ του Ολυμπιακού, ο οποίος μετά το τέλος του ντέρμπι με την ΑΕΚ, δεν δίστασε να σταματήσει και να μη χαλάσε το χατίρι στους φίλους της ομάδας.

Μικροί και μεγάλοι του ζητούσαν μια φωτογραφία κι ένα αυτόγραφο κι εκείνος με υπομονή και χαμόγελο προσπάθησε να ικανοποιήσει όσους περισσότερους μπορούσε. Κι αυτό διότι η Αστυνομία ζητούσε να προχωρούν τα αυτοκίνητα ώστε να υπάρχει ροή όταν θα έπρεπε να φύγει το πούλμαν με την αποστολή της Ενωσης.

Το video του Gazzetta από τον Νίκο Ράπτη: