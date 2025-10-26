Μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ με 2-0, κόσμος και παίκτες τραγούδησαν και χάρηκαν μαζί τους τρεις βαθμούς!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 της ΑΕΚ και είναι στο -1 από την κορυφή και τον ΠΑΟΚ.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ, πήραν το πρώτο τους φετινό ντέρμπι, μετά το «Χ» με τον Παναθηναϊκό και την ήττα στην Τούμπα και το χάρηκαν με τη ψυχή τους μαζί με τον κόσμο της ομάδας, μπροστά από την Θύρα 7.

Δείτε το video του Gazzetta από τον Νίκο Ράπτη: