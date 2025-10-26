Ο Ράφα Μπενίτεθ μετά το ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο οποίο οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης με ανάρτησή του στα social ευχαρίστησε τον κόσμο του «τριφυλλιού» για την υποδοχή και την στήριξη.

Με το... δεξί ξεκίνησε στο πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός προπονητής στο ντεμπούτο του με τους «πράσινους» οδήγησε την ομάδα του σε νίκη με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στην Λεωφόρο για την 8η αγωνιστική της Super League.

Ο 65χρονος τεχνικός με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποδοχή και την στήριξη αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η πρώτη μας νύχτα που είμαστε όλοι μαζί. Πολύ καλή προσπάθεια από την ομάδα. Ευγνώμων για την υποδοχή και την στήριξη. Συνεχίζουμε».