Παναθηναϊκός: Η πρώτη ανάρτηση του Μπενίτεθ μετά το ντεμπούτο του: «Ευγνώμων για την υποδοχή και την στήριξη»
Με το... δεξί ξεκίνησε στο πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός προπονητής στο ντεμπούτο του με τους «πράσινους» οδήγησε την ομάδα του σε νίκη με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στην Λεωφόρο για την 8η αγωνιστική της Super League.
Ο 65χρονος τεχνικός με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποδοχή και την στήριξη αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η πρώτη μας νύχτα που είμαστε όλοι μαζί. Πολύ καλή προσπάθεια από την ομάδα. Ευγνώμων για την υποδοχή και την στήριξη. Συνεχίζουμε».
