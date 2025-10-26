Η κατάσταση των Λόβρεν και Τέιλορ δεν εμπνέει ανησυχία στον ΠΑΟΚ. Αγωνία για Σάστρε και Πέλκα.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με τον ΝΠΣ Βόλο έχοντας τρεις αναγκαστικές αλλαγές, με τις δύο εξ αυτών να μην προκαλούν ανησυχία, ενώ υπάρχει αναμονή για την κατάσταση του Ζόαν Σάστρε.

Οι Ντέγιαν Λόβρεν, Γκρεγκ Τέιλορ και Ζόαν Σάστρε αποχώρησαν από το παιχνίδι, ωστόσο η πρώτη εκτίμηση για τον Κροάτη αμυντικό και τον Σκωτσέζο αριστερό μπακ είναι καθησυχαστική.

Ο Λόβρεν, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Βολιάκο στο 58' ήταν ασθενής και είχε στομαχικές διαταραχές στη διάρκεια του ματς. Έτσι, για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η κατάστασή του, αποφασίστηκε να αποχωρήσει, με το σκορ εκείνη τη στιγμή στο 1-0.

Όσον αφορά τον Γκρεγκ Τέιλορ, η αλλαγή του στο 78' από τον Μπάμπα έγινε περισσότερο για προληπτικούς λόγους, καθώς ένιωσε ελαφρές ενοχλήσεις που δεν εμπνέουν ανησυχία.

Για τον Ζόαν Σάστρε, αναμένεται η εκτίμηση της κατάστασής του, με περισσότερες πληροφορίες να προκύπτουν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η αποχώρησή του σχετίζεται με κόπωση.

Στο ματς του Κυπέλλου την Τετάρτη με την ΑΕΛ Novibet δεδομένη είναι η απουσία του Μαντί Καμαρά, ενώ μένει να διαπιστωθεί το διάστημα απουσίας του Δημήτρη Πέλκα, που επίσης αντιμετωπίζει τραυματισμό.